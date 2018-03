Caru' cu vedete: Printul Charles isi cara patul si WC-ul dupa el; Ziua in care Traian Vuia a intrat in istoria aviatiei mondiale. Cine mai are grija de mormantul marelui inventator; A fost solistul unei trupe iubite din Romania, dar acum are mari probleme de sanatate

Isi ia dormitorul cu el oriunde se duce! In noua carte se arata ca printul Charles (69 de ani) si sotia sa, Camilla (70 de ani) si-au luat cu ei 124 de angajati cand au mers in vizita in casa unui prieten. Mostenitorul tronului britanic isi ia in calatorie intreg dormitorul, inclusiv patul sau ortopedic, cearsafurile proprii, hartia igienica de lux, tablourile de pe perete, chiar si propriul scaun de toaleta. In timpul vizitei la prieten, au sosit si provizii de alimente ecologice cu o zi inainte, scrie Click. Andreea Esca si interventiile estetice! Cu toate ca banii nu sunt o problema in cazul ei, prezentatoarea tv sustine ca nu este adepta lor. Dar medicul estetician Adina Alberts a dat-o de gol! Aceasta sustine ca Andreea Esca si-a facut botox in urma cu cativa ani, in frunte. Din nefericire (sau poate din fericire) Andreea Esca nu s-a inteles bine cu botoxul. Asa ca a ales sa spuna stop acestor interventii estetice, precizeaza Ciao. Banateanul Traian Vuia, nascut in 17 august 1872, in satul care astazi ii poarta numele (fost Bujoru), este un simbol al aviatiei mondiale, dupa ce a realizat in 18 martie 1906, la Paris, primul zbor autopropulsat, cu un aparat mai greu decat aerul. Cu planuri si idei revolutionare, Traian Vuia s-a confruntat in permanenta cu lipsa fondurilor care sa il ajute sa dea viata proiectelor sale vizionare. Asa a ajuns la Paris, unde visul sau a devenit realitate, iar in 18 martie 1906, langa Paris, aparatul Vuia I (supranumit Liliacul) a zburat pentru prima data, relateaza Adevarul. "Nu mai am rabdare. Vreau o scurtatura" La 43 de ani, Razvan Fodor, fostul solist al trupei Krypton, se confrunta de aproape 6 luni cu aceste probleme de sanatate si spune ca pana acum nimeni nu a reusit sa-l ajute. "Ma confrunt de 6 luni cu o depresie moderata si o anxietate crescuta. Nu cred ca este din cauza varstei. Am cautat solutii, am vorbit inclusiv cu un psihiatru, dar mi-este frica sa ma indrept in zona de medicamentatie si prefer sa merg in continuare pe remedii homeopate, ceaiuri, meditatie si exercitii de respiratie", declara Razvan Fodor pentru Gandul. In 2017, Micul Hercule a devenit un adolescent complet schimbat. A lasat-o mai moale cu antrenamentele si muschii lui s-au cam lasat, semn ca tatal lu Giuliano a ascultat intr-un final de sfaturile contestatarilor. Chiar si asa, tanarul oltean nu poate sta departe de sport, antrenandu-se de ceva vreme la un club profesionist de box, relateaza Stirile KanalD.