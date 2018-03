Caru' cu vedete: Ionela Prodan, in stare critica! Medicii i-au spus Anamariei sa se astepte la ce-i mai rau; Laurette, la tribunal cu fostul si cu actualul, in postul Pastelui iubirea a adus-o la tribunal!; Ce bine se tine Celine Dion! Nu-ti vine sa crezi cati ani implineste

. Ionela Prodan este internata in stare grava, la Spitalul Elias din Capitala. Mama Anamariei Prodan are probleme la pancreas si la ficat. Starea de sanatate a interpretei de muzica populara s-a deteriorat grav, miercuri (21 martie). Medicii i-au facut un set complet de analize, iar diagnosticul nu este deloc bun. Boala care o macina s-a extins rapid, iar tratamentul nu isi mai face efectul. Lucrurile s-au complicat, iar medicii i-au sfatuit familia sa se astepte la ce e mai rau. Mama Anamariei Prodan a fost internata zilele trecute, dupa ce s-a simtit rau. Din pacate, starea de sanatate a femeii s-a deteriorat din ce in ce mai rau. La sfarsItul lunii ianuarie, Ionelei Prodan i-a fost montat un holter. Asta pentru a-i fi monitorizat ritmul inimii, potrivit cancan.ro.

In 2014, Laurette Atindehou (34 de ani) a calcat pentru prima data treptele Judecatoriei si iata ca de-atunci o tine tot in procese. Inainte de Paste, mulatra se razboieste atat cu fostul iubit Stefan Mihai, tatal fetitei ei, cat si cu sotul Ciprian Nistor, de care vrea sa se desparta. Fostul fotomodel de succes are doua procese cu barbatii din viata ei. Unul dintre ele este intentat fostului iubit, Stefan Mihai, cel cu care are o fetita de 6 ani, pe nume Selena, la Judecatoria Sectorului 4, avand ca obiect executare silita.Primul termen a avut loc pe 9 martie. Ea vrea sa obtina 4.000 de euro de la tatal micutei, suma care reprezinta cheltuielile de judecata de la procesele anterioare pe care mulatra le-a castigat, potrivit click.ro

. La cinci ani de cand au fost privati de folosirea numelui sub care au cantat timp de 14 ani, Sorin Brotnei si Mihai Gruia inca se mai prezinta, in aparitiile din afara tarii, Akcent. Cel ce a intemeiat formatia, compozitorul Adi Sina a obtinut in instanta, in urma unui proces, dreptul asupra brandului sau muzical si astfel le-a interzis fostilor colegi sa se mai prezinte Akcent. Sorin Brotnei si Mihai Gruia merg si acum din inertie, in urma succesului pe care l-au avut in trecut sub Akcent, doar in tari din ASIA precum Pakistan si India, unde se prezinta sub o titulatura "altoita": TWO Akcent. Asa au cantat la inceputul anului si vor mai sustine un miniturneu la inceputul lunii viitoare, potrivit Libertatea.ro.

. Cu siguranta, toata lumea isi aminteste de Adela Noriega, delicata actrita cu chip angelic care ne-a incantat de-a lungul timpului cu rolurile sale. Ei bine, din anul 2008, aceasta s-a retras din lumina reflectoarelor, si-a inchis conturile de socializare si nu a mai avut nicio aparitie publica. De curand, insa, a revenit in mediul online si fanii spera sa o revada si pe micile ecrane. Adela Noriega, supranumita Regina Telenovelelor, facea furori in anii 90 cu rolurile sale din telenovele ca Guadalupe, Maria Isabel, El privilegio de amar (Dreptul de a iubi), Fuego en la sangre (Focul iubirii), insa ne-a intrat pe deplin in suflet cu rolul lui Matilde din Amor Real, una dintre cele mai indragite telenovele de epoca, unde l-a avut ca partener pe Fernando Colunga, un sex-simbol al telenovelelor de odinioara, potrivit unica.ro. Cantareata Celine Dion se pregateste sa schimbe prefixul. La 30 martie, diva implineste varsta de 30 de ani. Ea nu are in plan sa faca o sarbatoare deosebita cu acest prilej. Nu si-a facut o aniversare extraordinara nici cand a implinit varsta de 20 de ani. Nu se sperie de faptul ca acum face 50 se ani. "5 e numarul meu norocos. Abia astept sa implinesc 50 de ani", a declarat recent cantareata. Ea isi va petrece ziua de nastere in familie, privind la televizor, impreuna cu cei trei copii ai ei, Rene-Charles (17 ani) si gemenii Eddy si Nelson, de 7 ani. "Poate vom merge la bowling sau la cinema sau vom sta in pat si ne vom uita la canale Disney. Vom lua trei mic dejunuri pe zi cu oua si paine prajita, unt si alune. Va fi minunat", a marturisit vedeta, potrivit click.ro.