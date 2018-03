Caru' cu vedete: Anuntul despre starea de sanatate a lui Michael Schumacher; Regina Rania si Regina Maxima, extrem de stylish la intrunire; Antonio Banderas, departe de look-ul cu care facea furori in trecut

Michael Schumacher se afla in perioada de recuperare dupa accidentul teribil pe care l-a suferit in decembrie 2013. Familia fostului pilot de Formula 1 a oferit rar detalii despre starea sa de sanatate. Recent, Sabine Kehm, managerul neamtului, a facut declaratii in numele rudelor ex-campionului mondial. Dupa ce s-a trezit din coma, el a fost luat in ingrijire de specialisti in neurologie. In prezent se afla la locuinta sa din Elvetia. Familia lui Schumacher a oferit in ultimii ani foarte putine informatii prinvind starea de sanatate a fostului pilot, potrivit Cancan. Timp de doua zile, Regina Rania a Iordaniei si sotul sau, Regele Abdullah, se vor afla intr-un turneu regal in Olanda, pentru a intari relatiile diplomatice intre cele doua tari. Gazdele celor doi au fost, evident, regalitatile olandeze, respectiv Regina Maxima si sotul sau, Regele Willem. Am avut, asadar, ocazia sa vedem o noua parada de moda, cele doua regine fiind cele mai stilate capete incoronate din intreaga lume, scrie Click. De-a lungul carierei, Antonio Banderas a interpretat de multe ori rolul barbatului fermecator si care reusea sa puna pe jar inimile femeilor, fiind de ajuns doar o privire. Look-ul sau cu influente latino l-a ajutat sa ajunga rapid un sex-simbol, dar imaginea sa actuala este departe de cea cu care facea furori in trecut. Cu un aspect imbatranit, ras in cap si cu o privire trista, Antonio Banderas si-a uimit fanii, precizeaza Avantaje. Are 28 de ani, iar din 2016 este prezent in difuzoare, pe posturile de radio si in playlist-urile noastre cu piese precum "Versus", "August", "Friend Zone", "Weekend" (feat Delia) etc. Pe Denis Roabes, artistul de la "The Motans", succesul nu l-a schimbat deloc, doar l-a ajutat sa ajunga mai repede in inimile fanilor, informeaza Click. Mai este foarte putin pana cand Kate Middleton va deveni mama pentru a treia oara si asa cum era de asteptat, toate privirile sunt atintite asupra ei. Despre sarcina acesteia s-a vorbit destul de mult, mai ales ca in primele saptamani, starile de rau au impiedicat-o sa participe la o multime de evenimente. Chiar daca a mai fost insarcinata de 2 ori, de aceasta data, transformarea este mai mult decat evidenta, scrie Avantaje.