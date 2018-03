Caru' cu vedete: Boala care l-a rapus pe Hary, tatal lui Laurentiu Reghecampf; Paris Jackson are o relatie cu modelul Cara Delevigne; El a facut-o pe Raduleasca sa-si aminteasca de prima noapte de dragoste cu Felix

Laurentiu Reghecampf este in doliu. Tatal antrenorului lui Al Wahda s-a stins din viata duminica dimineata. Barbatul a fost rapus de un stop cardio-respirator. Insa, conform surselor, acesta era chinuit de diabet. Boala care nu i-a dat pace absolut deloc in ultimii ani. Laurentiu Reghecampf se afla in Orient in momentul in care a aflat teribila veste. Hary Reghecampf a fost dus la urgenta in cursul zilei de sambata. Din pacate, eforturile medicilor au fost in zadar, a declarat un apropiat al familiei Anamariei Prodan si Laurentiu Reghecampf pentru ca tatal antrenorului lui a decedat cateva ore mai tarziu la spital, potrivit Cancan.ro. Subiectul imaginilor nud din Playboy cu Loredana Groza a fost dezbatut mult timp, insa abia acum a iesit la suprafata adevarul. Dan Capatos a fost cel care a dezvaluit adevaratele sume pe care le-au primit Loredana Groza si Andreea Antonescu pentru a poza nud. Suma pe care ar fi primit-o jurata de la Vocea Romaniei pentru a poza goala ar fi fost 12 mii de euro. Dan Capatos a marturisit ca cel mai mare onorariu primit a fost cel al Andreei Antonescu, in valoare de 30 de mii de euro, potrivit Click.ro. Paris Jackson are o relatie cu modelul Cara Delevigne. Paris Jackson, fiica unuia dintre cei mai faimosi muzicieni din toate timpurile, Michael Jackson, a fost vazuta in timp ce se saruta pasional cu modelul Cara Delevigne, confirmand astfel ca ea are o relatie cu Cara. De asemenea, pe Instagram si alte retele sociale, Paris a postat de mai multe ori imagini cu ea si iubita ei cum se imbratiseaza in timp ce priveau un film sau se prosteau in fata camerei telefonului. Paris Jackson s-a mai intalnit in trecut cu rockerul Michael Snoddy, dar perechea s-a despartit in 2017, dupa o relatie de un an de zile. In 2015, Paris s-a intalnit cu vedeta de pe Instagram Chester Castellaw, cei doi fiind fotografiati in timp ce se sarutau pasional intr-o benzinarie din Malibu, potriivt Libertatea.ro. Dan Balan, fostul component al uneia dintre cele mai de succes trupe, O-Zone, revine pe piata muzicala cu o noua piesa si cu un nou videoclip: "Allegro Ventigo" (feat. Matteo). Pentru noul videclip, artistul basarabean Dan Balan a avut un decor special recreat, care reda o insula. E vorba de un decor exotic, specific unei insule luxuriante, tocmai pentru a crea exact spatiul geografic pe care si-l doreau. "Peste tot in lume am cautat o insula speciala care sa nu semene cu nicio alta insula, una in care sa putem transpune atmosfera videoclipului pentru noua piesa, "Allegro Ventigo". In cele din urma, am realizat ca o astfel de insula ar trebui sa fie creata de la zero deoarece cautarea noastra nu a fost incununata cu succes. Va invit sa urmariti clipul pentru a vedea ce am creat si sa va bucurati de muzica!", spune incantat Dan Balan, potrivit unica.ro. . Mihaela Radulescu a fost suprinsa de un concurent de la Romanii au talent care i-a amintit de prima noapte pe care a petrecut-o alaturi de iubitul ei, Felix Baumgartner. Desi are doar 24 de ani, Eugen a primit patru de DA din partea juratilor, iar Mihaela Radulescu a marturisit ca isi doreste sa-i mai "aminteasca si de alte nopti". Eugen Cebotari este un tobosar desavarsit, iar juratii au fost profund surprinsi de talentul cu care a fost inzestrat el, desi are doar 24 de ani. "Mi-ai amintit de prima mea noate de dragoste cu Felix. Nu stiu de ce, dar asa a fost. Acum vreau sa-mi amintesti si de a doua, i-a spus Mihaela Radulescu lui Eugen, potrivit click.ro.