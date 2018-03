Caru' cu vedete: O romanca face stand-up comedy la New York; Cum arata casa impresionanta a lui Ion Tiriac! E decorata cu colti de elefanti, iar baia e cat doua apartamente!; Vocalistul The Who, Roger Daltrey, anunta lansarea unui album solo in aceasta vara

"In fiecare an, in octombrie, imi fac un cadou. Atunci, mi-am dat demisia de la job si m-am apucat sa lucrez pe cont propriu. Ma felicit an de an pentru decizie si ma premiez. Si cum deja facusem o pasiune pentru America, m-am decis sa am primul meu show de comedie in NYC. Ca de fiecare data cand ma apuc de ceva, trebuie sa fac ce e mai greu din prima, cat sa ma autosabotez maxim si incerc sa imi arat mie ca nu sunt in stare de lucrul ala", declara Andreea Georgescu, scrie Romania Libera Tiriac locuieste intr-o vila uriasa din Baneasa, intr-un complex in care mai locuiesc fiul sau, dar si Simona Halep. Tiriac are un penthouse de 2.460 mp in care se regaseste pasiunea sa pentru vanatoare. Mai exact, locuinta miliardarului include un pat de aproape 16 mp, tapitat cu pielea a doi elefanti, au mai spus surse apropiate miliardarului. Penthouse-ul de 2.460 mp include un dormitor cu o suprafata de 100 mp si o baie de 250 mp, scrie Sport.ro. Astazi, in Sala Mare a Teatrului National "I.L. Caragiale" din Bucuresti, va avea loc cea de-a 12-a editie a Galei Premiilor Gopo, cel mai important eveniment anual dedicat celebrarii succeselor cinematografiei romane. Pe langa cele mai asteptate trofee ale serii, din programul serii nu vor lipsi Premiul pentru Intreaga Cariera - oferit actorilor George Mihaita si Vladimir Gaitan de Primaria Municipiului Bucuresti prin Arcub, si Premiul pentru Intreaga Activitate - acordat actritei Sanda Toma, precum si operatorului de imagine si producatorului Ion Marinescu, relateaza Romania Libera. Roger Daltrey, vocalistul The Who, anunta lansarea albumului solo As Long As I Have You, pe 1 iunie la Polydor Records. Produs de Dave Eringa, pe noul material va poate fi auzita si chitara chitaristului The Who, Pete Townshend. De asemenea, pe disc avem si doua coveruri, unul la Into My Arms a lui Nick Cave si unul la You Haven't Done Nothing and How Far a lui Stevie Wonder, informeaza Rock On. Politistul Marian Godina a postat o fotografie cu o masina plina de zapada, iar titlul pe care l-a dat este sugestiv: "Lena!" Doar ca proprietarul a luat foc. A intrat in discutii cu Godina, reprosandu-i, iar totul a luat-o razna, cu amenintari si cuvinte abjecte. "C. A. s-a suparat atat de tare ca i-a aparut masina inzapezita in poze pe net, incat s-a gandit sa imi scrie ca o sa ma calce pe cap. Pare periculos baiatul asta. Voi face toate demersurile pentru ca acest om sa fie tras la raspundere pentru aceasta amenintare", a scris apoi Godina, precizeaza Cancan.