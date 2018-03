Caru' cu vedete: Actrița Stéphane Audran a murit. Anunțul a fost făcut de fiul ei; Nevasta lui Kamara s-a făcut bombă-sexy după scandal. Cum arată acum; Angelina Jolie l-a înlocuit pe Brad Pitt cu un agent de imobiliare

Se pare că Angelina Jolie l-a uitat pe Brad Pitt și are din nou parte de distracție. Actrița în vârstă de 42 de ani se întâlnește cu un agent de imobiliare „chipeș și ceva mai în vârstă”. Dezvăluirile au fost făcute de o sursă din anturajul vedetei care a precizat că încă „nu este ceva serios”. După despărţirea de Brad, Angelina s-a simţit destul de rău. O ajută faptul că are pe cineva alături”, a menţionat sursa. Potrivit acesteia, noul iubit al Angelinei nu este „o celebritate”. „Brad și Angie sunt foarte discreți în ceea ce privește viața lor amoroasă. Ea a spus unor prieteni că încă nu este gata să iasă la întâlniri, dar s-a întâlnit de câteva ori cu un agent de imobiliare chipeș și ceva mai în vârstă. Oricum, nu este vorba de vreo celebritate”, a afirmat sursa, potrivit unica.ro. Actrița Adriana Trandafir a ales ca la Gala premiilor Gopo să vină însoțită de fiica sa, Maria Speranța, o adolescentă în vârstă de 17 ani. Cu câțiva centrimetri mai înată decît celebra ei mamă, dar cu un chip ”bucățică-ruptă”, după cum au remarcat toi cei prezenți la eveniment. Adriana și fiica ei seamănă ca două picături de apă. Dealtfel, actrița de mândră tare de ea și nu ratează nicio ocazie s-o laude. La Gala Premiilor Gopo 2018, cele două au intrat umăr la umăr și, deși adolescenta nu e obișnuită cu blițurile, nu a părut deloc intimidată de fotografii care au început să roiască în jurul lor. Actrița și fiica ei s-au dus totuși direct în sală, unde și-au ocupat locurile, potrivit libertatea.ro. Scandalul divorțului și al infidelităților a scos-o din anonimat pe nevasta lui Kamara. Frumoasa Oana a câștigat notorietate, iar acum încearcă să-și mențină imagine de bombă-sexy, așa că a fost la o clinică pentru a-și mări buzele. Divorțul în cuplul Ghedi-Oana Kamara este doar o chestiune de timp, însă până vor da cu subsemnatul pe certificatul cu pricina, cei doi soți își văd liniștiți de viața lor. Luna trecută, ei și-au pus poalele în cap pe la tv și s-au acuzat reciproc de infidelitate, însă bruneta a luat partea bună a acestei situații, căci aparițiile publice i-au adus un plus de notorietate și a devenit interesantă pentru reprezentanții de sex masculin. N Cu această ocazie, frumoasa Oana poate să-l facă invidios pe soțul ei, care s-a refugiat în braţele altei femei, potrivit click.ro. Laura Cosoi radiaza de fericire, pentru că asta e starea naturală a oricărei viitoare mămici. Recent, actrița a fost în centrul atenției la un eveniment monden, la care a luat parte. Mai are doar câteva luni până la momentul când va cunoaște fericirea cu adevărat și iși va strânge în brațe copilul. Laura Cosoi a ales o rochie super-sexy, extreme de mulată pe corp. Care i-a scos în evindeță burtica de gravidă, dar și faptul că nu purta sutien. Extrem de zâmbitoare, actrița a acceptat să fie fotografiată, potricit cancan.ro. Actrița Stéphane Audran a murit la 85 de ani, după o lungă suferință cu boala cruntă. Anunțul a fost făcut de fiul ei, care a precizat că mama lui se afla internată în spital de ceva timp. Stéphane Audran a jucat în “Les Biches”, “Le Boucher”, “Soţia infidelă”, “Ospăţul babettei” “Mama mea a trecut în ultimul timp printr-o grea suferinţă. A fost spitalizată zece zile după care a fost adusă acasă. Ea a murit liniştită în jurul orei 02:00 în noaptea de luni spre marţi”, a declarat fiul său Thomas Chabrol, potrivit libertatea.ro.