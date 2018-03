Caru' cu vedete: Printul Harry si Meghan Markle au anuntat unde isi vor petrece luna de miere; Va mai amintiti de Eva Kiss? Uite unde-si traieste batranetile; Apropiatii lui Nicu Ceausescu rup tacerea in privinta relatiei cu Nadia Comaneci

Potrivit mass-media britanice, printul Harry si Meghan Markle ar fi ales Namibia si Botswana pentru a-si petrece luna de miere, deoarece continentul african are o semnificatie aparte pentru viitorul cuplu princiar, relateaza online ziarul spaniol ABC. Printul Harry si Meghan Markle se vor casatori la 19 mai in Castelul Windsor. Deja au fost publicate imagini ale invitatiilor trimise la peste 600 de persoane. Se stie si ca vor merge cu trasura, cum va arata tortul de nunta si ca inainte de a-si spune 'da' se vor odihni in insulele grecesti pentru a scapa de stresul nuntii, precizeaza Romania Libera. Frumoasa, distinsa si cu voce calda. Asa o stim pe Eva Kiss, care a ramas in amintirea noastra cu slagarele sale, in special cu "Puterea dragostei". Isi traieste viata departe de Romania, cu dor de acasa si de prieteni. Inainte de Revolutie era o artista consacrata, foarte iubita de public. Insa dragostea pentru sotul ei, Radu Constantin, a fost mai puternica decat dorinta de a-si continua cariera infloritoare in Romania. Pe 26 ianuarie 1990, si-a luat fiicele si a plecat in Danemarca, acolo unde o astepta barbatul ei, care se stabilise deja la Copenhaga. Au trecut de atunci 28 de ani, timp in care Eva Kiss a continuat sa cante pentru straini, scrie Click. Intr-un dialog cu Cristina Dunareanu, jurnalist sibian, Claudia Rus, fiica sotilor Rus, a facut mai multe dezvaluiri inedite despre femeile care au trecut pragul casei "Printisorului" in anii '80. De multe ori, Nadia venea neanuntata, pentru ca era foarte geloasa. Era tratata deosebit si, cu toate ca nu aveam tacamuri de valoare, ea avea acolo doua lingurite de argint suflate cu aur, cu care numai ea manca. Nadia era tare pretentioasa. Cateodata, cei din anturajul lui Nicu mai veneau cu cate o fata, care ramanea la masa sau la cate o cafea, dar atat. La Sibiu nu stiu ce-o fi fost, dar cred ca daca voia sa-si faca de cap, la Saliste ar fi fost locul potrivit, pentru ca eram izolati si nu ar fi stiut nimeni, relateaza Adevarul. Reputatul artist Nicu Alifantis a avut probleme de sanatate in ultima perioada de timp. Acesta s-a pus pe picioare si a tinut sa le multumeasca medicilor care s-au ocupat in mod expres de el. In varsta de 63 de ani, celebrul muzician Nicu Alifantis s-a confruntat cu ceva probleme de sanatate. Din fericire, starea acestuia este acum una buna, iar artistul a tinut sa le multumeasca medicilor care s-au ingrijit de starea sa de sanatate, informeaza Libertatea. Romica Jurca (60 de ani), prezentatoare rubricii Meteo de la TVR 1, a parasit postul public de televiziune dupa opt ani neintrerupti de colaborare. Aceasta a explicat ca, initial, cooperarea a incetat dupa ce conducerea statiei TV a decis sa nu mai aiba contracte cu colaboratori, ca mai apoi, Claudiu Lucaci, directorul stirilor TVR, sa nu o mai accepte. Prezentatoarea arata ca decizia conducerii TVR nu viza excluderea celor care lucrau deja in TVR, ci blocarea accesului persoanelor din afara statiei. "Nu mai am contract cu TVR deoarece nu mai vrea directorul Directiei Stiri, Claudiu Lucaci", scrie Adevarul.