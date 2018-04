Caru' cu vedete: Presupusa amantă a lui Ilie Nastase terorizată cu sms-uri... Poliția a intrat pe fir după amenințări cu moartea. Brigitte e principala suspectă; Arnold Schwarzenegger, operat pe cord deschis. Cum se simte actorul și ce a transmis imediat după operație; Oana Zăvoranu îi strică Sărbătorile fostului soţ, Pepe

Scandalul dintre Brigitte și Ilie Năstase pare departe de a se încheia. După ce bruneta a deschis proces de divorț la Tribunalul București, în luna februarie. Brigitte abia se împăcase cu Ilie, că s-a enervat din nou, când a aflat de existența unei presupuse amante a fostului mare tenismen. De altfel, Brigitte a și „denunțat-o” pe tânără, susținând că e reporteriță la un post TV și are 24 de ani, potrivit cancan.ro. Bianca Drăgușanu a povestit că a avut un weekend memorabil, pe care l-a petrecut alături de Sofia și Victor Slav. La scurt timp după ce Biana a publicat imaginea cu ea și Victor, fanii au reacționat imediat. Boala secolului este, fără doar și poate scenarita, când vine vorba de femei, iar pentru bărbați face o întreagă poveste. Se imaginează la altar cu cinci copii, deși au ieșit doar la o cafea. Sunt și femei cinice care acționează ca un bărbat. Dacă sexul e simplu de ce să te mai complici cu o relație. O prietenă a găsit trei semne după care îți dai seama că vrea ceva serios, potrivit libertatea.ro Pink, al cărei nume real este Alecia Beth Moore, declara în urmă cu puțin timp că încearcă să-și crească fiica de 6 ani și fiul de un an în spiritul acceptării diferențelor culturale, religioase și sexuale, într-o atmosferă lipsită de etichete și de prejudecăți. Probabil că tot în categoria aceasta intră și reacțiile mai puțin ortodoxe față de persoanele care tulbură liniștea familiei. Artista și-a petrecut Paștele catolic în Mexic. În drum spre plajă, familia a fost surprinsă de paparazzi, iar Pink și soțul ei nu au făcut economie de gesturi obscene. Sub privirile nedumerite ale lui Willow și Jameson, cei doi au scos limba și au arătat degetul mijlociu, potrivit click.ro Arnold Schwarzenegger, fostul guvernator al statului California, a fost operat pentru a i se înlocui o valvă la inimă care fusese montată inițial în anul 1997, ca urmare a unei malformații cardiace congenitale. Intervenția chirurgicală a fost un succes, iar starea protagonistului din Terminator este una bună și stabilă. Ba mai mult, când acesta și-a revenit din anestezie, primele sale cuvinte, rostite cu umorul caracteristic, au fost: „M-am întors!”, replică pe care, ne amintim, o spunea personajul interpretat de Arnold Schwarzenegger în filmul care i-a adus faima internațională, ⁣The Terminator, 1984, potrivit unica.ro Nici de Sărbători nu au linişte. Marți, 3 aprilie, Oana Zăvoranu va da cu subsemnatul la Secţia 10 de Poliţie, în calitate de persoană vătămată. Aceasta îl acuză pe Pepe că i-ar fi stricat imaginea şi-i cere daune morale în valoare de 500.000 de euro. Când toţi credeau că Oana Zăvoranu şi Pepe şi-au încheiat socotelile odată cu divorţul, iată că războiul dintre ei este la fel de aprig ca la început. În continuare dau cu subsemnatul pe la tribunal, iar de data aceasta se vor vedea şi la poliţie, pentru că bruneta nu vrea să rămână cu onoarea pătată, potrivit click.ro