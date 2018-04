Caru' cu vedete:​​ Ionela Prodan nu și-a cunoscut niciodată tatăl. Drama ascunsă a cântăreței; Stallone poartă un ceas făcut de un român; Bere special creată pentru căsătoria prințului Harry cu Meghan Markle

Ionela Prodan a murit luni seară, la vârsta de 70 de ani, în urma mai multor săptămâni de suferință, timp în care a stat internată la Spitalul Elias din București. Ceea ce nu știu admiratorii regretatei cântărețe de muzică populară este că aceasta ascunde o dramă despre care puțini știu. Ionela Prodan nu și-a cunoscut niciodată tatăl, deoarece acesta a murit cu două luni înainte ca ea să vină pe lume. ”Da, tatăl meu a murit înainte cu două luni să mă nasc, iar eu, fiind al treilea copil, am fost cel mai dorit, pentru că eram fată. Înaintea mea s-au născut doi frați, unul mai mare cu nouă ani decât mine, celălalt, cu șapte ani, iar ei m-au cam crescut, pentru că mama trebuia să muncească.", a spus Ionela Prodan potrivit cancan.ro Un ceas de mână realizat de designerul Augustin Matei (36 de ani), din Pucioasa (Dâmboviţa), a ajuns la Sylvester Stallone. Actorul american a primit în dar un exemplar realizat din oţel şi argint, personalizat cu un cap de mort şi cu un corb, trimiteri la seria filmelor „Eroi de sacrificiu“. Ceasul a ajuns în SUA prin intermediul lui Eduard Eremia, promotorul luptătorului Florian Munteanu. Acesta din urmă joacă în „Creed 2“, alături de Stallone. „Eduard Eremia m-a sunat şi mi-a spus că un român, Florian Munteanu, va juca alături de Stallone şi că ar fi interesant să îi ofere un ceas. Lui Stallone i-a plăcut foarte mult darul“, spune designerul Augustin Matei, potrivit click.ro “Am fost externat, au fost mici probleme, s-au rezolvat. Am venit la control, totul este ok, merge bine. M-am operat pentru o tumoră mai mică. Da, am fost speriat, normal. La Oradea m-am operat. Nu urmez niciun tratament, totul este ok fără niciun tratament. Mai este puţin până să se vindece complet. Nu o să mai am probleme să apară ceva, a fost extirpat orice pericol. Acum mă simt cel mai bine. Am mers şi aşa la evenimente, mi-am pus un plasture acolo, nu am suspendat nimic”, a spus Dan Ciotoi potrivit libertatea.ro. Nimic nu lipseşte de la nunta anului. În Marea Britanie se fabrică o bere specială pentru căsătoria prinţului Harry cu actriţa americană Meghan Markle. Ediţia limitată se numeşte „Legătura dintre Harry şi Meghan” şi este preparată la Windsor, oraşul unde cei doi vor deveni soţ şi soţie luna viitoare. "La fabricarea acestei beri folosim orz crescut la fermele regale ale Castelului Windsor, pentru a reprezenta originile prinţului Harry, şi hamei de pe coasta de Vest a Americii, pentru a o reprezenta pe Meghan”, afirmă Will Calvert, director berărie Windsor&Eton, potrivit digi24.ro Loredana Chivu ar fi încercat să se sinucidă zilele trecute, după mega-scandal pe care l-a făcut în fața blocului său, pentru că iubitul voia să o părăsească. Loredana a povestit că a fost la un pas de moarte, dar nu a încercat să se sinucidă. A luat o doză mai mare de somnifere fiindcă îţi dorea să doarmă, dar nu reuşea.„N-am încercat să mă sinucid, de patru ani iau nişte somnifere am probleme cu somnul, eram cam supărată, fiind agitată nu îşi făceau efectul. Am mărit doza fără să îmi dau seama. Am fost la un pas de moarte. Nu mai puteam să respir, nu mai puteam să îmi mişc mâinile şi picioare, nu îmi puteam să deblochez telefonul. Am reuşit să îmi anunţ o prietenă să cheme salvarea.", potrivit cancan.ro