Caru' cu vedete: Halep a ajuns la Cluj si e gata pentru Fed Cup. Simona, deranjata de o intrebare primita: "Inventii!"; Sotia lui Nae Lazarescu, drama cumplita! Grav bolnava si saraca lipita! Prietenii sunt disperati!; Mirela Diaconu, designerul care a studiat moda la Milano, dar face cariera in Romania

In ianuarie, la noua luni dupa logodna, starurile WWE au sarbatorit apropierea nuntii printr-o petrecere. John a cerut-o pe Nikki in casatorie chiar pe ringul de lupta, la WrestleMania 33, in aprilie 2017

Simona Halep a ajuns luni seara la Cluj, unde va participa la meciul de Fed Cup dintre Romania si Elvetia, si a transmis ca, din punctul sau de vedere, ea si celelalte colege au forta necesara pentru a castiga cea mai importanta competitie pe echipe din tenisul feminin. Dupa un Australian Open dus pana in finala cu multe probleme fizice, Simona a absentat de la meciul cu Canada, jucat tot la Cluj si castigat fara probleme de Romania, iar acum spera ca intoarcerea sa in sanul formatiei de Fed Cup va fi una de bun augur, scrie Prosport. Elena Lazarescu, sotia actorului Nae Lazarescu este grav bolnava si a ajuns la limita saraciei. Apropiatii femeii fac apeluri disperate pentru a o salva. Femeia care i-a stat alaturi la bine si la rau marelui Nae Lazarescu duce o batranete cumplita. Cu o boala care avanseaza grav si din cauza careia risca sa-si piarda total vederea si cu o pensie extrem de mica, doamna Lazarescu nu mai vede nicio speranta pentru anii care i-au ramas. Surse din apropierea sotiei marelui actor ne-au declarat ca desi duce un trai greu, doamna Lazarescu traieste demn si se roaga in fiecare zi la Dumnezeu sa o ajute sa treaca cu bine peste toate, informeaza Spynews. In moda romaneasca sunt foarte multi designeri extrem de cunoscuti si de mediatizati, pe care toata lumea ii stie si ii lauda, dar asta nu inseamna ca sunt neaparat si cei mai buni. Despre Mirela Diaconu nu s-a scris de foarte multe ori, desi creatiile ei au aparut in reviste precum ELLE, Beau Monde, Cosmopolitan, Glamour, Viva. Ea a participat si la numeroase targuri de profil din Paris, Milano si recent in America. Mirela Diaconu a absolvit in Milano cursul de design vestimentar la Institutul NABA (Nuova Accademia di Belle Arti), precum si un master in Accesories Design la Domus Academy, relateaza Verdict. John Cena (40 de ani) si Nikki Bella (34 de ani, celebrul cuplu din lumea wrestlingului, au luat decizia sa mearga pe drumuri separate cu putin timp inainte de casatorie. Dupa sase ani de relatie si o logodna, John Cena si Nikki Bella au anuntat printr-un comunicat de presa ca se despart, dar ca vor pastra o relatie de prietenie., scrie Adevarul. Iulia Vantur priveste cu nostalgie imaginile cu tinutele senzuale si sexy pe care le purta in timpul emisiunii "Dansez pentru tine". Odata cu mutarea in India, fosta prezentatoare TV si-a schimbat complet stilul vestimentar. Iulia Vantur si-a surprins prietenii virtuali cu un colaj de fotografii din editiile emisiunii "Dansez pentru tine", in care poarta tinute feminine si seducatoare. De cand s-a mutat in India, alaturi de iubitul ei, Salman Khan, fosta prezentatoare TV si-a schimbat complet stilul vestimentar, mizand mai mult pe feminitate decat pe sex-appeal, precizeaza Verdict.