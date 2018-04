Caru' cu vedete: ​Imaginile durerii. Ziua in care Romania isi ia adio de la Ionela Prodan; Andreea Marin: “Mama s-a stins în brațele mele, iar eu aveam 9 ani”; Gigi Becali pretinde că renunță la orice funcție oficială pe care o deține la FCSB

Este cea mai grea zi pentru Anamaria Prodan. Impresara își conduce mama pe ultimul drum. Ionela Prodan, una dintre cele mai apreciate cântărețe de muzică populară de la noi din țară, își va dormi somnul de veci la cimitirul Bellu din Capitală. La înmormântare, programată să înceapă la ora 12:00, sunt așteptați să participe sute de oameni. Durere fără margini în familia Ionelei Prodan, după ce, luni, îndrăgita artistă și-a dat ultima suflare, pe patul de spital, în urma unei lupte crâncene cu o boală necruțătoare. Cântăreața care a adus bucurie în sufletele a milioane de oameni este condusă, joi, pe ultimul drum. Așa cum se procedează în cazul marilor artiști, Ionela Prodan va avea parte de o înmormântare pe măsură, potrivit cancan.ro. . Invitata de Cătălin Striblea la emisiunea “Oameni de Colecție”, de la DigiFM, Andreea Marin a vorbit despre tragedia care i-a marcat viața, moartea mamei sale, Violeta. ”Într-o zi, din copilul fericit care eram și avea orice, am ajuns să pierd totul, să pierd omul cel mai drag inimii mele, în brațele mele. Mama s-a stins, până am ajuns la spital, în brațele mele, iar eu aveam 9 ani. Lucrurile acestea te marchează. Dacă ești un om puternic, te ridici din genunchi și mergi mai departe.", a spus vedeta, potrivit unica.ro Fosta primă-doamnă, Barbara Bush, a trăit o poveste de iubire desprinsă parcă din filme, lângă cel ce i-a fost partener de viață timp de 72 de ani. Barbara consideră căsătoria cu George ca fiind „cea mai importantă decizie din viața sa”. Frumoasa poveste de dragoste dintre cei doi a început la o petrecere de Crăciun din Connecticut, atunci când aceștia erau extrem de tineri și se bucurau de adolescență, neștiind la momentul respectiv ce impact va avea acea întâlnire asupra viitorului amândurora. Relația celor doi a fost pusă la încercare de război, de distanță, de stresul alegerilor prezidențiale și chiar și de grave probleme de sănătate, rămânând totuși, neschimbată. Pe când avea doar 16 ani, Barbara l-a cunoscut pe George la o petrecere ce avut loc într-o vacanță de Crăciun, relateaza click.ro Tataee de la B.U.G. Mafia, pe numele său real Vlad Irimia (41 de ani), a renunțat la România, în urmă cu aproape un an. Celebrul rapper și-a împlinit marele vis de a se muta în Spania, la Barcelona. El, soția lui, Mona, și cei trei copii ai lor vin acum în România doar în vizită. În continuare, Tataee de la B.U.G Mafia este implicat în muzică la noi în țară, dar și-a mutat definitiv reședința la Barcelona. El scrie versuri și produce muzică, chiar dacă s-a mutat peste hotare. Mai mult, artistul are „colțișorul” său special din casă. Acolo se produce „magia”. Tataee de la B.U.G Mafia și-a amenajat un studio special, unde scrie versuri și produce muzică, fără să fie deranjat, potrivit cancan.ro Gigi Becali, patronul FCSB, a anunțat că urmează să renunțe la funcția oficială pe care o deține la club, pentru a proteja echipa de o eventuală răzbunare a lui Răzvan Burleanu, vechiul și noul președinte al FRF. “Nu mă mai implic, nu mai am niciun fel de tangență. Vasile Geambazi va lua cheile de la mine. Atât timp cât se întâmplă ce se întâmplă în fotbal, când e votat un om ca Burleanu, eu nu mai am de-a face. Am luat această hotărâre. Mâine apare comunicatul. Clubul va trimite la Federație și la Ligă hotărârea mea, ca să nu mai fiu considerat factor de decizie la Steaua. Asta am decis, după ce a ieșit Burleanu președinte. Dacă vreți este și un protest, dacă ne comandă fotbalul feminin și futsalul…Nu mai vreau să mă pronunț și să fac păcate.", a declarat Gigi Becali, potrivit libertatea.ro