Caru' cu vedete: Religia la care au trecut miliardarii lumii, inclusiv Ion Tiriac, cel mai bogat roman; Armand Assante, in Romania pentru rolul principal intr-un film romanesc; Andreea Marin a devenit regina reclamelor

Este unul dintre cultele religioase care atrage in ultima vreme cei mai multi adepti, iar aceasta biserica are o avere estimata la peste 30 miliarde de dolari. Numarul de membri ai religiei mormone a crescut de peste doua ori din 1980 incoace. In prezent, sunt peste 14 milioane de mormoni in intreaga lume, din care mai mult de jumatate locuiesc in afara Statelor Unite. Fiecare tanar mormon trebuie sa faca doi ani de misionariat in tari straine si multi dintre ei ii descriu ca fiind cei mai buni din viata lor, scrie Capital. Armand Assante joaca rolul principal intr-un film romanesc. Pelicula "The Wanderers - Vanatorul de spirite" s-a lansat la Bucuresti. Actorul a vorbit in exclusivitate cu o echipa Digi24 despre film si despre Romania. La 10 ani de la rolul din "California Dreamin'", Armand Assante interpreteaza rolul unui elebru vanator de fantome si vampiri, ajuns in Transilvania pe urmele unei misterioase povesti sangeroase petrecuta in castelul Zalesky, precizeaza Digi24. Fosta prezentoare a emisiunii "Surprize, surprize" (TVR) a renuntat la televiziune, unde mai apare doar in calitate de invitata in diverse show-uri, insa stie sa scoata bani frumosi si din piatra seaca. Conturile ei sociale, de Facebook si de Instagram, sunt pline de reclame, iar fiecare postare ii baga Andreei Marin in buzunar sume consistente. Tarifele sunt cuprinse intre 500 si 1.500 de euro, conform dezvaluirilor unei vedete care a fost solicitata pentru contracte similare. Andreea Marin o duce perfect de ceva vreme. Se declara fericita alaturi de iubitul ei, Adrian Brancoveanu, consul in Libia, iar afacerile ii merg ca pe roate, relateaza Click. Cascadorul Adrian Pavlovschi a murit, joi seara. In urma cu cateva saptamani, Adrian Pavlovschi a fost supus unei interventii chirurgicale, pentru un anevrism cerebral, dar a fost operat si pentru extirparea unui plaman. La inceputul lunii martie, Adrian Pavlovschi a fost externat. Decesul acestuia a survenit acasa. Adrian Pavlovschi a fost unul dintre creatorii scolii de cascadori din Romania, sub aripa lui Sergiu Nicolaescu (cel care i-a dat pe mana cele mai dificile scene din peliculele sale, amintim memorabilul film "Mihai Viteazu" pe care l-a intruchipat pe marele voievod in scenele de lupta din reconstituirea Bataliei de la Calugareni) dar si dublura a marelui Florin Piersic in peliculele cu Margelatu', informeaza Libertatea. Meghan Markle (36 de ani) are toate sansele sa devina un fashion icon! Frumoasa logodnica a printului Harry a bifat o noua aparitie impecabila la un eveniment din Londra. Meghan si Harry au participat zilele trecute la Commonwealth Forum, scrie BBC. Bruneta a fost tot timpul cu zambetul pe buze si a fost preferata fotografilor prezenti la eveniment. Fosta actrita a ales o rochie Altuzarra, in nuanta untului, cu un croi inedit si un sacou negru. In picioare a purtat stiletto inalti, care ii subtiau gleznele, iar la capitolul accesorii a ales o geanta in dungi si cateva bratari fine, scrie Click.