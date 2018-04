Caru' cu vedete: Gabriel Cotabita tata la 62 de ani: „Cum da Dumnezeu. Nu am cum sa ma opun”; Rita Mureșan a leșinat în culisele unei prezentări de modă. “Am avut un deja vu că o să mor”; Mircea Radu a rămas fără emisiune la Antena 1! De ce a fost scos de pe post

De ce a fost scos de pe post Mircea Radu n-a avut noroc cu emisiune "Ie, Românie", de la Antena 1. Show-ul a fost scos de pe post după şapte ediţii, ultima fiind difuzată vineri seara (20 aprilie). Emisiunea nu a mai avut nicio Mare Finală, iar premiul de 20.000 de euro nu a mai fost acordat. Show-ul s-a încheiat după doar şapte ediții, în condițiile în care ar fi trebuit să fie câte două ediții pentru fiecare dintre cele nouă regiuni istorice, plus finala de la București, potrivit click.ro Rita Mureșan a mărturusit că a trecut printr-un moment extrem de neplăcut atunci când a leșinat în culisele unei prezentări de modă. Creatoarea de modă Rita Mureșan, în vârstă de 45 de ani, a trecut prin multe de-a lungul vieții, și bune și rele. Vedeta a explicat că a leșinat în culise la evenimentul respectiv. ”Am leșinat în backstage la o prezentare. Am avut un deja vu că o să mor”, a mărturisit Rita Mureșan, potrivit libertatea.ro . Mihaela Runceanu avea doar 34 de ani când a fost ucisă cu sânge rece și o carieră în plină ascensiune. La momentul respectiv s-a considerat că motivul crimei a fost jaful, însă o mulțime de ipoteze au luat naștere pe baza acestui subiect. Daniel Cosmin Ștefănescu, cel care a ucis-o, a fost condamnat la 21 de ani de închisoare, pedeapsă din care a ispășit doar o parte, mai exact 17 ani, ca urmare a unei grațieri făcută de Ion Iliescu în 2004, pe atunci președintele țării. Ulterior, eroarea grațierii a fost corectată și ucigașul s-a întors după gratii pentru încă 16 luni, fiind eliberat în 2006 pentru bună purtare, potrivit unica.ro. În cadrul ceremoniei, desfășurată la Epsicopia St Martin, din Houston, i s-au adus omagii emoționante fostei prime-doamne și au fost povestite întâmplări amuzante din viața acesteia. Barbara a reprezentat unul din stâlplii de temelie ai vieții politice americane, fiind prezentă în viața a doi dintre președinții SUA: soțul ei, George HW Bush, și fiul acestora, George W Bush. Președintele SUA, Donald Trump, a decis să lipsească de la eveniment, declarând că într-un comunicat că nu dorește să perturbe liniștea invitaților prin măsurile de securitate excesive care ar trebui luate dacă ar fi prezent, potrivit click.ro La nici doi ani de când au devenit soț și soție, Gabriel Cotabiță a lansat mărturisirea-bombă. Toate astea după ce el a vorbit serios cu frumoasa lui soție despre conceperea unui conceperea unui copil. Celebrul artist are o fată de 36 de ani, iar gemenele, 33. Alina, soția lui Gabriel Cotabiță, a declarat că are o relație foarte bună cu fiicele sale vitrege. Gabriel Cotabiță a lăsat să se înțeleagă în cadrul unui interviu că nu exclude posibilitatea de a deveni tată în viitorul apropiat. El a subliniat că nu-i poate impune soției sale să nu devină mamă, potrivit cancan.ro