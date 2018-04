Caru' cu vedete: Un cor gospel si un tanar violoncelist talentat vor canta la nunta printului Harry; Macaulay Culkin explica de ce nu mai vrea sa revada filmele "Singur Acasa"; Dwayne Johnson, tata pentru a treia oara

Printul Harry, in varsta de 33 de ani, si Meghan Markle, in varsta de 36 de ani, se vor casatori in capela St. George a Castelului Windsor pe 19 mai. Ceremonia religioasa va fi urmata de o receptie oferita in acelasi castel, resedinta oficiala a reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, aflata in vestul Londrei, informeaza Agerpres. "Atat printul Harry, cat si domnisoara Markle au fost foarte interesati si au ales cu mare atentie muzica pentru slujba religioasa, care va include cateva de imnuri cunoscute si fragmente corale", a precizat biroul de presa de la Palatul Kensington, precizeaza Romania Libera. Filmele Singur acasa au devenit un simbol al Craciunului. Difuzate an de an, invariabil, de posturile de televiziune, au atins de mult statutul de cult. Daca publicul adora sa revada, alaturi de copii, productiile anilor '90, lucrurile nu stau deloc la fel pentru starul acestora, Macaulay Culkin. Actorul de 37 de ani a marturisit, la The Ellen DeGeneres Show, ca nu mai are nici o dorinta de a revedea aceste celebrele pelicule. "Eu cand le vizionez nici nu ma mai gandesc la ele, imi amintesc cum era pe platoul de filmare", a marturisit actorul, potrivit Cinemagia. Actorul si fostul wrestler profesionist american Dwayne The Rock Johnson (45 de ani) a devenit tata pentru a treia oara, dupa ce iubita sa, Lauren Hashian (33 de ani) a nascut al doilea copil al cuplului. "Binecuvantat si mandru ca am adus pe lume o alta fata puternica", a scris starul pe platforma oline Instagram, unde a publicat si o fotografie a sa impreuna cu bebelusul, care a primit numele de Tiana Gia, scrie huffingtonpost.com, citat de Mediafax, potrivit Adevarul. Ducesa de Cambridge a nascut, luni, la spitalul St Mary din Londra, un baiat, acesta fiind cel de-al treilea copil al ei si al printului William. Palatul Kensington a anuntat ca ducesa a fost internata la Spitalul St. Mary, din centrul Londrei, luni dimineata. Ea a fost dusa la spital cu masina si se afla in "primele stadii ale travaliului", a mai precizat Casa Regala. Kate Middleton si Printul William nu au vrut sa stie daca vor avea o fetita sau un baietel, asa ca sexul copilului va fi o surpriza pentru toata lumea. Nou-nascutul ar urma sa fie al cincilea la succesiunea tronului, relateaza Digi24. Sorin Bontea este considerat unul dintre cei mai duri si critici chefi, insa mai putini stiu despre juratul de la Chefi la cutite ca are o fata care-i mosteneste intocmai pasiunea pentru gatit. Daca la pupitrul emisiunii Sorin Bontea reuseste sa intimideze usor concurentii si sa-i puna in dificultate, nu putem sa nu ne intrebam cat de strict este in calitate de tata, mai ales cand bucatarul este intocmai fiica sa, care, se pare, este experta in arta gastronomica, scrie Unica.