Caru' cu vedete: Kim Kardashian, complet goală pe rețelele de socializare; Cum a ajuns Bahmu de la 87 la 63 de kilograme. Nu ai văzut-o niciodată atât de slabă; Andreea Spătaru este însărcinată

Lipsită de inhibiții, așa cum o știm, Kim Kardashian s-a dezbrăcat, de astă dată complet, scopul fiind promovarea unui parfum pe care vedete se pregătește să-l scoată pe piață. Fotografiile explicite au fost publicate pe Instagram și au primit peste două milioane de aprecieri în doar câteva ore de la publicare.Kim Kardashian explică faptul că noul său parfum va avea forma trupului său voluptos, motiv pentru care a trebuit să i se ia amprenta la dimensiuni naturale, potrivit unica.ro Gabriela Cristea, una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare de la noi, va reveni, în curând, pe micile ecrane în cadrul unei noi emisiuni pe care o va prezenta la Antena Stars. ”Mă simt pregatită 100% să revin pe piața media și colaborarea pe care am inițiat-o acum mi se pare una oportună. Vom încerca să facem lucruri noi, lucruri frumoase și constructive pentru telespectatori. Cred că a venit momentul să am din nou un cuvânt de spus. Sunt foarte fericită, liniștită și pregătită să o iau de la capăt”, spune Gabriela Cristea, potrivit cancan.ro Adriana Bahmuțeanu e greu de recunoscut după ce a slabit 24 de kilograme. Îmbrăcată în haine negre și o pălărie cu boruri late, fosta nevastă a lui Prigoană a făcut furori de curând. Deși pare greu de crezut, acum vedeta are alură de manechin. În cei trei ani de când este divorțată, Adriana Bahmuțeanu a făcut schimbări majore. Nici când s-a lansat în spațiul public, aceasta nu a fost niciodată slabă-băț. Mai tot timpul a avut forme rotunjoare, însă i-a stat bine așa. Pe parcurs s-a mai îngrășat, mai ales că a dat naștere la doi băieți și a ajuns să cântrească cel mai mult 87 de kilograme, potrivit click.ro Fosta asistentă TV se pregătește să devină mamă pentru a doua oară. Andreea Spătaru a ales să împartă bucuria cu prietenii săi virtuali și marele anunț l-a făcut chiar frumoasa blondă pe conturile de socializare, lăsând să se înțeleagă că astăzi este ziua cea mare. Andreea Spătaru s-a retras din lumina reflectoarelor imediat după ce a devenit mamă și și-a dedicat timpul creșterii Mariei Sofia, fetița sa în vârstă de 9 ani, care-i seamănă perfect, potrivit unica.ro Fie că are un program încărcat sau unul ceva mai lejer, Andreea Berecleanu reușește să aibă mereu ținute impecabile. Deși petrece ore bune la job, este mamă, soție și se implică și în diverse proiecte, prezentatoarea TV are niște apariții fără cusur. „Habar nu am cum reușesc. Firesc. Am foarte multe drumuri de făcut peste zi. De exemplu, în această seară știam că am acest eveniment și încă de dimineață mi-am luat cu mine această rochie din dressing, pe care am mai purtat-o cred de vreo două ori”, a declarat Andreea potrivit libertatea.ro