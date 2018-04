Caru' cu vedete: Scrisoarea emoționantă a iubitei secrete a lui DJ Avicii; ​Scărlătescu, la un pas de moarte! Celebrul Chef a căzut din picioare; Ștefan Bănică Jr a cedat, iar adevărul s-a aflat. A fost violent cu Andreea Marin și Cristina Ţopescu?

Cătălin Scărlătescu este, proababil, cel mai popular Chef din România, reușind să combine cu success rezultatele din bucătările și mâncărurile făcute cu o viață mondenă agitată. Cu toate acesta, Scărlătescu a fost de curând la un pas de moarte. Și nu, nu din cauza curie de slăbire pe care a urmat-o și care l-a făcut să își schimbe întreaga garderobă, ci din cauza felului de mâncare preferat al lui. Astfel, a dezvăluit el la Antena 1, în timp ce se afla într-un hotel de cinci stele, Chef Cătălin Scărlătescu a comandat un burger cu carne, lucru care a fost aproape să î idea o lovitură fatală. Iar asta pentru că, după ce a mâncat jumătate din el, lucrurile au luat-o razna, scrie Click Cei patru membri ai legendarului grup suedez ABBA s-au reunit pentru a înregistra două melodii noi, la 35 de ani de la ultimul lor album, informează AFP şi The Independent. “Ne-am gândit toţi patru că, după circa 35 de ani, ar fi distractiv să ne unim forţele şi să mergem într-un studio de înregistrări. Aşa că am făcut-o”, a declarat grupul cu 400 de milioane de albume vândute. “Au rezultat două melodii noi, iar una dintre acestea,‘I Still Have Fair In You’, va fi interpretată de avatarele noastre digitale în cadrul unei emisiuni TV speciale, produse de NBC şi BBC, care ar urma să fie transmisă în decembrie”, au completat Agnetha, Benny, Bjorn şi Anni-Frid în anunţul postat contul oficial de Instagram al ABBA, potrivit Cancan Artistul a susținut că a fost foarte afectat atunci când a fost acuzat de violență în relația pe care a avut-o cu fosta prezentatoare Cristina Țopescu, într-un interviu pentru Formula As. „În anii ’90, în presă a apărut un articol care m-a şocat prin neade­vărul lui, un articol foarte urât despre mine şi Cris­tina Ţopescu, cu care formam, la vremea aceea, un cuplu: în esenţă, se vorbea despre violenţa mea. Cre­de-mă: mi s-a părut ceva îngrozitor, o formă de a intra cu bocancii în viaţa intimă a unui om, mai ales că tot ceea ce era scris acolo era, de la cap la coadă, o minciună sfruntată. Mă tot întrebam: “De ce? De ce?”, povestește Bănică, citat de EVZ Modelul Tereza Kacerová, iubita secretă a lui DJ Avicii, a publicat o scrisoare emoționantă după moartea artistului, despre care spune că era ca un tată vitreg pentru fiul ei. DJ Avicii avea o prietenă secretă şi era un “tată vitreg” atent pentru băieţelul acesteia, informează Daily Mail. Modelul Tereza Kacerová a publicat o scrisoare deschisă emoţionantă pe contul său de Instagram, în care a dezvăluit că ea şi DJ-ul plănuiau să întemeieze o familie şi să aibă proprii copii, informează Libertatea "În momentele în care se mai întâmplă să înceapă așa o mică ceartă… nu știu, eu nu pot să mă cert. Când începe câte o ceartă, efectiv tremur toată, mă panichez, mă bâlbâi, nu mai știu să vorbesc și atunci, ca să nu spun vreo prostie, mă închid în cameră și tac, nu spun absolut nimic. Vorbește ( n.r.: Răzvan ) până se plictisește și apoi tace. Dacă tac și nu spun nimic înseamă că e grav. După ce trece o perioadă, mă duc și spun ce mă deranjează. Asta am furat-o și de la părinții mei, pentru că tatăl meu vorbea, iar mama tăcea, asculta și se supunea, iar după o perioadă spunea ce a deranjat-o”, a declarat Lidia Buble în cadrul emisiunii „Vorbește Lumea”, citată de Cancan.