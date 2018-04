Caru' cu vedete: Ce anunț a făcut Andreea Esca pe rețelele de socializare. Fanii au felicitat-o; Prima reacție a lui Florin Salam, după ce a aflat că Betty e însărcinată!; Trupa ABBA revine cu două piese noi

. Andreea Esca are parte de o zi specială, iar cu prilejul acesta, prietenii virtuali i-au transmis numai cuvinte frumoase. Andreea Esca are parte de o căsnicie perfectă, iar duminică, 29 aprilie, ea și soțul ei împlinesc 18 ani de relație. Alături de mesajul de pe Instagram, ea a publicat și o fotografie, loc unde mai multe persoane le-au transmis să fie fericiți în continuare, potrivit click.ro Hollywoodul este un loc înșelător. Vedete ce sunt în plină ascensiune și par să aibă un viitor extraordinar, nu sunt, de multe ori, pe placul publicului. Mai mult, unele actrițe au cauzat atâtea controverse încât oamenii din industrie ezită să mai lucreze cu ele. Stacey Dash- Cunoscută datorită rolului din comedia „Clueless”, Dash nu a mai primit de mult timp un rol. Acum este mai mult cunoscută pentru opiniile sale controversate privind rasismul, potrivit unica.ro Vestea că Betty Salam e însărcinată a fost primită cu entuziasm de fanii acesteia, dar toți s-au întrebat cum a reacționat tatăl ei. Florin Salam nu a vorbit până acum de sarcina fiicei sale de 17 ani. Celebrul manelist nu va deveni doar tată în acest an, ci și bunic. Betty Salam a anunțat că este însărcinată, într-o postare pe Instagram, însă tatăl ei nu și-a dorit să facă niciun mesaj public. În schimb, el a avut o reacție indirectă. Manelistul a postat una dintre melodiile lui, „A răsărit soarele din nori”, potrivit cancan.ro Nu este deloc o glumă! Bjorn Ulvaeus (72 de ani), Benny Andersson, (71 de ani), Anni-Frid Lyngstad, 72 de ani şi Agnetha Fältskog, 68 de ani, au recunoscut că au intrat împreună în studioul de înregistrări pentru prima oară după o pauză de 35 de ani. Îndrăgita formaţie suedeză a înregistrat două piese noi pentru un concert digital istoric. Cei patru vor apărea sub forma unor holograme cu chipurile pe care le aveau în 1979 şi vor cânta cele două melodii în faţa a mii de oameni. Una dintre piese se numeşte “I still have faith in you”, potrivit click.ro Un instructor de fitness din România a explicat cum îşi menţine mama Antoniei, Denise Iacobescu, silueta perfectă perfectă şi care sunt exerciţiile ce o vor ajuta să slăbească în dor câteva săptămâni. “Am făcut, timp de trei luni, experimente prin metoda Eleven şi se văd foarte clar rezultatele pe doi băieţi. Săptămâna aceasta încep şi cu Denise Iacobescu, mama Antoniei, care vrea să încerce metoda Eleven şi să demonstrăm că funcţionează şi în partea feminină, şi am multe cerinţe în privinţa asta“, a declarat instructorul, potrivit libertatea.ro