Caru' cu vedete: Printul Harry va purta verigheta dupa nunta sau va face la fel ca printul William?; Numele trupei NSYNC a fost cimentat in istorie, pe Hollywood Walk of Fame; Maia Morgenstern la 56 de ani. O viata mai tare ca in filme

Cand printul Harry si Meghan Markle si-au anuntat logodna, in noiembrie 2017, toate privirile au fost atintite asupra fotografiilor oficiale si, bineinteles, asupra inelului de logodna al actritei, impodobit cu trei diamante. Acum, toata lumea se intreaba daca printul va purta verigheta dupa nunta sau va face la fel ca fratele sau. Nunta printului Harry cu actrita americana Meghan Markle va fi, cu siguranta, evenimentul lunii mai. Ceremonia este programata pe 19 mai, la capela St. George a castelului Windsor. Cum toata povestea este putin atipica, mireasa fiind la a doua casatorie, e de asteptat ca printul Harry sa se abata si de la traditia nepurtarii verighetei, scrie Click. N-au mai fost de mult atatia fani, veseli si zgomotosi, la o ceremonie pe aleea celebritatilor de la Hollywood. Numele trupei NSYNC a fost ... cimentat in istorie. Si, cu aceasta ocazie, Justin Timberlake si ceilalti membrii ai formatiei s-au reunit, pentru prima data in ultimele 20 de luni. Inainte ca baietii sa vina la tribuna, Ellen DeGeneres i-a prezentat cu onoruri, dar si cu glume pe seama lor. Fanii s-au inghesuit sa-i vada pe Justin, JC, Lance, Joey si Chris, cand faimosul cvintet a primit o stea pe legendarul bulevard al celebritatilor. I-au aclamat si, din cand in cand, le-au cantat hiturile, relateaza Stirile ProTv. A filmat orice, de la calugarita, la scene in pielea goala, si a fost la un pas sa primeasca premiul Oscar. Maia Morgenstern a cunoscut dragostea, a trait-o, iar cand lucrurile n-au mai mers, nu s-a temut sa o ia de la capat. La 1 mai, marea noastra actrita implineste 56 de ani. La multi ani, frumoasa doamna! Marea noastra actrita Maia Morgenstern implineste 56 de ani, chiar in ziua de 1 mai. Numele ei inseamna in limba germana "Luceafarul de dimineata", nume dat si Fecioarei Maria. Maia Morgenstern a picat si la examenul de admitere la Teatru, iar anul urmator a ajuns la examen cu ambulanta din pricina unei amigdalite, scrie adevarul.ro. Daca nu ar fi fost actoria, Maia Morgenstern visa sa fie medic pediatru pentru ca se intelege bine cu copiii, potrivit Click. Actorul Sebastian Stan, invitatul de onoare al American International Film Festival, va participa la o a treia proiectie a filmului "I, Tonya", in regia lui Craig Gillespie, duminica, de la ora 22.30. Actorul va parasi Romania cu o zi mai devreme si nu va mai putea fi prezent la proiectia de luni, anunta organizatorii, conform news.ro. "Uneori, viata unui actor este plina de neprevazut. Imi pare foarte rau ca, din pacate, trebuie sa-mi scurtez cu o zi vizita in Romania. Trebuie sa ma intorc la New York pentru un nou rol. Asta inseamna ca nu voi fi in Bucuresti luni seara, cand va fi proiectia filmului I, Tonya", le-a transmis Sebastian Stan fanilor, pe pagina de Facebook a American Independent Film Festival, relateaza Stirile ProTv. Doliu in lumea politica! A murit Constantin Olteanu, general-colonel, fost Ministru al Apararii Nationale si Primar general al Capitalei. Politicianul s-a stins din viata luni noapte (30 aprilie). Acesta a detinut si alte importante functii in aparatul de partid si de stat pana in decembrie 1989. Constantin Olteanu a murit la varsta de 89 de ani. El a fost doctor in istorie si autor al unor lucrari importante in domeniul istoriei militare. Constantin Olteanu ar fi implinit 90 de ani pe 5 iulie, precizeaza Cancan.