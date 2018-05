Caru' cu vedete: ​Leo Iorga are nevoie de 50.000 € ca să scape de cancer; Alexia Eram, fiica Andreei Esca, apariție de senzație la malul mării; Alexandra Stan este pregătită să devină mamă

Solistul Leo Iorga (53 de ani) se luptă de şapte ani cu cancerul la plămâni. Pentru că ultimele analize sunt alarmante, medicii i-au recomandat solistului un tratament revoluţionar, la o clinică din Turcia. Soţia lui, Paula, este disperată, căci ei nu dispun de cei 50.000 de euro, bani de care depinde viaţa cântăreţului. Paula s-a speriat când a aflat că soţul ei, Leo Iorga, diagnosticat cu cancer la plămâni, în urmă cu şapte ani, trece printr-o nouă situaţie delicată: “Starea de sănătate a lui Leo nu este deloc bună, ultimele rezultate în urma analizelor nu ne-au bucurat deloc! Plus că se enervează foarte des, din cauza bolii, şi tot aşa. Când ştii că eşti cu securea deasupra capului, este şi normal. Acum îi mai trebuie iar 50.000 de euro pentru tratament, potrivit click.ro Fiica Andreei Esca, devine din ce în ce mai vânată de presa mondenă și pare deja să-i facă concurență mamei sale la capitolul apariții publice. Alexia, care va deveni majoră în câteva luni, a fost prezentă pe litoral cu ocazia minivacanței de 1 mai și a reușit să atragă toate privirile asupra sa. Aceasta s-a distrat într-un club de fițe din Mamaia alături de iubitul său, Mario Fresh, fiul adoptiv al lui Alex Velea, și cu această ocazie a adoptat un look ușor sălbatic și dur, de bad girl, look care o prinde de minune, potrivit unica.ro Într-un interviu acordat revistei Viva, Alexandra Stan a dezvăluit că viața ei arată din ce în ce mai bine. Locuiește alături de Bogdan, iubitul ei, într-o casă de lângă plajă, bucurându-se de vremea bună și de locul numit „raiul artiștilor”. Pe un fond bun, vedeta se gândește să devină mamă. Întrebată dacă își dorește copii, Alexandra a răspuns: “Da, foarte mult. Chiar am discutat despre asta. Când va veni un bebe, îl vom primi cu toată iubirea noastră. Mai ales că noul meu album se numește „Mami”, clar sunt pregătită și pentru acest pas, de a deveni mamă. Dar, după cum am zis, lăsăm lucrurile să vină de la sine, să fim și noi surprinși de ceea ce ne-a pregătit Universul”, potrivit libertatea.ro Actrița Diana Dumitrescu a decis să rupă tăcerea și să dezvăluie detalii intime despre perioada grea prin care a fost nevoită să treacă, odată cu alegerea de a divorța de fostul ei soț. Actrița a povestit că nu se mai simțea confortabil în relație, și ajunsese să nu mai comunice aproape deloc cu partenerul ei de viață, ceea ce a dus, în timp, la o răcire între cei doi. „Problema e că nu mă mai regăseam eu în viața mea de acasă, eu nu mai știam cine sunt eu. La vreo doi ani după aceea lucrurile au început puţin să se schimbe. Ne-am îndepărtat unul de celălalt, nu ştiu de ce şi ce s-a întâmplat, dar în final, cert este că ajunsesem ca fiecare să-şi vadă de viaţa lui." a spus vedeta potrivit click.ro Pe 1 mai, de Ziua Muncii, Andreea Tonciu și soțul ei au petrecut separat. Ea, la malul mării, unde a rămas după ce s-a certat la clubul Loft cu Daniel Niculescu, iar el s-a întors în Capitală. Soțul focoasei brunete i-a avut alături pe câțiva prieteni, dar și pe nașa lui, Anamaria Prodan. În fotografia făcută la grătar, Daniel Niculescu i-a etichetat doar pe Bebe Barbulescu şi Anamaria Prodan Reghecampf, semn că soția lui nu s-a alăturat distracției lor, potrivit cancan.ro.