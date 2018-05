Caru' cu vedete: Roman Polanski si Bill Cosby, exclusi din Academia Americana de Film; Asa da cadou de nunta! Ce le va oferi Regina Elisabeta a II-a Printului Harry si viitoarei lui sotii; Johnny Depp a fost dat in judecata pentru rele tratamente

Regizorul Roman Polanski si actorul Bill Cosby au fost exclusi, marti, din Academia Americana de Film, prestigioasa institutie care gazduieste si premiile Oscar. In 1977, Polanski a fost arestat si acuzat de viol in cazul Samanthei Geimer, care pe atunci avea doar 13 ani. Regizorul a parasit America anul urmator, inainte de a fi condamnat, dupa ce a recunoscut ca a intretinut relatii sexuale cu minora. Actorul Bill Cosby a fost declarat vinovat de un juriu popular din Pennsylvania in cadrul unui proces ce a durat aproape trei saptamani si in care starul american era acuzat ca a agresat-o sexual pe Andrea Constand in 2004, relateaza Stirile ProTv. Se vehiculeaza ca Regina Elisabeta a II-a ii va oferi nepotului ei, Harry, si viitoarei lui mirese, un conac, intr-o zona rurala, cu ocazia apropierii cu pasi repezi a casatoriei dintre cei doi. Conacul, denumit York Cottage, este o cladire regala grandioasa, situata pe pamanturile Domeniului Sandringham, acolo unde si Regina are o resedinta, in cadrul comitatului Norfolk, care este foarte indragit de Majestatea Sa si se afla in estul Angliei. Harry si Meghan locuiesc deja intr-o alta casa regala din apropierea palatului Kensington, deunumita Nottingham Cottage, insa dat fiind faptul ca cei doi vor fi in curand proaspat insuratei si vor avea, astfel, nevoie de intimitate, s-a speculat in presa internationala ca Regina va oferi cuplului, drept cadou de nunta, York Cottage, scrie Click. Actorul american Johnny Depp a fost dat in judecata de doua foste garzi de corp, care il acuza de rele tratamente si neplata salariilor. Cei doi, Eugene Arreola si Miguel Sanchez, sustin ca, in perioada in care i-au fost garzi de corp (aprilie 2016-ianuarie 2018), au fost platiti prost, privati de hrana si nu li s-au respectat pauzele in programul de lucru, noteaza TMZ. Mai mult, ei spun ca au fost martori ai comportamentului nepotrivit al lui Johnny Depp in repetate randuri, in cluburi de noapte si in momentele in care actorul consuma droguri, informeaza Unica. Cabral, dezgustat de ceea ce s-a intamplat la mare de 1 mai. Realizatorul tv a postat pe blogul personal un mesaj, in care si-a spus parerea cu privire la ceea ce s-a intamplat la mare de 1 mai. Merg la mare de 1 mai de la 14 ani. Nopti nebune, petreceri nesfarsite, iubiri de cateva zile, alcool, baie in mare, rasete si, uneori, lacrimi, rasarit pe plaja cu nisip in incaltarile umede puse pe un sezlong rupt langa care nu stii cum ai ajuns. Anul asta n-am mai ajuns, am preferat apa dulce. De Dunare, scrie Libertatea. Printul Harry a lasat sa-i scape numele de alint cu care i se adreseaza logodnicei sale, Meghan Markle. Printul de 33 de ani a fost inregistrat incercand sa-i aduca atentia lui Meghan in timpul receptiei de sambata de la Jocurile Invictus, de la Londra, cand a strigat de mai multe ori "Meg" inainte ca aceasta sa-si intoarca privirea spre el. La inceputul lunii, o prietena a cuplului a dezvaluit ca actrita americana i s-a adresat lui Harry cu "Haz" in timpul unei discutii. Cuplul regal este pregatit sa se casatoreasca pe 19 mai in Capela Sf. Gheorghe de la castelul Windsor, relateaza Stirile ProTv.