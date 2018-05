Caru' cu vedete: Anna Lesko, goală pentru admiratorii săi; Elena Udrea a plâns când a aflat sexul bebelușului; Celebrităţi pe Tinder. Cine ar fi crezut?

Sânziana Buruiană a făcut-o iar pe Andreea Tonciu să-şi amintească de scandalul din trecut. Blondina şi-a dat cu părerea despre situaţia din familia brunetei, cândva cea mai bună prietenă, iar declaraţiile au înfuriat-o pe Tonciu. Scandalul în cele două este însă unul vechi, această ultimă ceartă venind în completarea unui show de proporţii care a avut loc după nunta Andreei din toamna lui 2016. Deranjată că Sânziana a dat iar o declaraţie, bruneta a văzut roşu în faţa ochilor şi a răbufnit într-o emisiune de la Kanal D, scrie Click. Toată lumea știe deja cine este Elon Musk, celebrul CEO Tesla. Excentricul miliardar are o mamă aproape la fel de celebră ca el. Maye Musk este un model foarte cunoscut, care la vârsta de 70 de ani încă apare pe podium și pe coperțile celor mai în vogă reviste de modă din întreaga lume. Deși are o vârstă, Maye arată incredebil de bine și se îmbracă în cele mai noi tendințe. Mama lui Elon Musk se menține foarte bine și nu renunță la modelling nici la această vârstă. De-a lungul anilor, mama lui Elon Musk a apărut într-un videoclip al lui Beyonce, pe ambalajul unui brand de cereale, dar și într-o campanie pentru Virgin America, conform Cancan Anna Lesko se menține în continuare în formă , după cum o arată fotografiile postate de aceasta pe rețelele de socializare. Interpreta nu ratează nicio ocazie de a încinge atmosfera. La sfârșitul lunii martie, Anna Lesko și-a aniversat băiețelul. În martie 2014, Anna Lesko devenea mămică pentru prima oară, atunci când a adus pe lume un băiețel care a primit numele Adam. Micuțul este rezultatul relației pe care Anna Lesko o are cu Dj Vinny, informează Libertatea Jurnaliștii de la The Sun au imaginat descrieri ale profilurilor unor vedete, pe rețeaua de întâlniri Tinder. Spre exemplu, celebra cântăreața Madonna ar spune: „Caut un bărbat care să aibă cel puțin o treime din vârsta mea, care să se simtă comod pe lângă mulți, mulți copii și nu are o problemă cu a se muta în Portugalia. Am o înclinație spre ținute ciudate și sălbatice și dacă ești chiar și un pic pudic, poți la fel de bine să uiți de mine și să nu îmi pierzi timpul. De asemenea, am nevoie de un bărbat care să mă țină în picioare pentru că am o tendință să cad", potrivit EVZ La 10.000 de kilometri distanță de București, tocmai în Costa Rica, acolo unde a plecat în februarie, Elena Udrea (44 de ani) a aflat ieri cea mai frumoasă veste! Ea și logodnicul său, Adrian Alexandrov, vor deveni la finalul lunii septembrie părinți de fetiță. În urma unei vizite la ecograf, medicul i-a dezvăluit sexul bebelușului, iar fosta politiciană s-a emoționat într-atât de tare, încât a plâns. ”Elena și Adi sunt foarte fericiți, sarcina decurge bine și au aflat că vor avea o fetiță”, a declarat, în exclusivitate pentru Click!, o sursă apropiată frumosului cuplu, relatează Click