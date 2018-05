Caru' cu vedete: Prima apariție în public a lui Arnold Schwarzenegger, după operația pe cord; Mihai Mărgineanu: «Salariul mi-l dau singur de exact 14 ani»; Bursucu va deveni tătic!

La sfârşitul lunii martie, Arnold Schwarzenegger a ajuns de urgență pe mâna medici lor după ce a suferit o serie de complicații medicale. Actorul a fost operat la Spitalul Cedars-Sinai din Los Angeles, unde i s-a înlocuit o valvă de la inimă. În weekend, Arnold Schwarzenegger a fost fotografiat într-un cartier din Los Angeles, în timp ce ieşea de la biserică. Actorul a mers la slujbă cu iubita lui, Heather Milligan. La mai bine de la o lună de la operaţia pe cord, Arnold şi-a revenit miraculos şi părea foarte fericit. Cei doi s-au asortat şi au purtat sacouri albastre, iar Arnold le-a zâmbit fotografilor, potrivit click.ro Bucurie mare pentru Bursucu, colegul de platou al prezentatoarei tv, Teo Trandafir, iubita lui, Andreea, este însărcinată în șapte luni. „Imi doream foarte mult sa devin tata, vorbisem cu Andreea ca e momentul… Surpriza mi-a fost facuta de Sfantul Andrei, chiar de ziua onomastica a iubitei mele. Ea imi asezase ecografia intr-o cutie, mi-a spus: „vezi ca ai ceva pe masa”; eu am deschis cutia si am gasit acolo o poza cu un bob de fasole. Nu stiam ce sa cred, daca sa plang de bucurie sau sa rad! Cand mi-am dat seama ca e real, ca nu e o gluma, aveam ochii in lacrimi. Deşi imi spuneam in sinea mea ca nu trebuie sa plâng. Sa devii parinte este cel mai frumos lucru care ti se poate intampla”, a spus viitorul tatic, potrivit cancan.ro Fiica lui Florin Salam a fost invitată la o emisiune de televiziune, unde a vorbit despre sarcină. „Am puține emoții…nu am vorbit până acum de acest subiect. Sunt însărcinată în 4 luni. Nu suntem nici primii nici ultimii, vreau să le mulțumesc tuturor celor care ne-au susținut, mă așteptam să ne dea toată lumea mesaje răutăcioase. Au fost și răutăți, dar nu aș vrea să le iau în seamă. Nu pot să spun că m-am simțit pregătită!”, a declarat Betty, potrivit libertatea.ro Ardiles, solistul şi actorul Mihai Mărgineanu (48 de ani), a publicat pe contul lui de Facebook un mesaj, în care vorbeşte, mai întâi, despre copiii lui, Tudor (12 ani) şi Alexandra (10 ani): “Locuiesc în România. Sunt bucureştean get-beget şi mi-e drag de asta.Copiii mei sunt la o şcoala de Stat în Bucureşti. O şcoală bună de Stat, şi nu o şcoală particulară. Nu pentru că nu mi-aş permite, ci pentru că nu prea sunt de acord cu şcoala privată care răsfaţă copiii mult-prea-mult pentru a conştientiza aceştia că trăiesc într-o bulă creată de părinţi care-i iubesc”, a menţionat el, potrivit click.ro Sanda Nicola, în vâsrtă de 40 de ani, este una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare TV de la noi, însă puțin știu că în spatele imaginii impecabile se ascund lacrimi și poveri pe care jurnalista a încercat întâi să le ascunda și mai apoi să le înfrângă și iată că a reușit. Pe când avea doar 5 ani părinții Sandei au divorțat, însă durerea cu adevărat mare avea să o apese mulți ani mai târziu, la vârsta de 33 de ani, atunci când Sanda a aflat că cel lângă care crescuse și pe care-l considera tatăl său, nu este, de fapt, tatăl biologic: ”Când am făcut eu 33 de ani, tatăl meu s-a îmbolnăvit foarte tare și mi-a făcut această propunere, să facem testul de paternitate. El știa sigur, nu avea nicio îndoială, știa și cine este tatăl meu biologic. Probabil că se temea că o să moară și nu voia să plece din această lume fără să-mi spună acest lucru. Am vrut o confirmare." a spus vedeta, potrivit unica.ro