Caru' cu vedete: Regizorul Andrei Cretulescu: "Notorietatea nu-ti aduce premii, e mai degraba invers"; Ileana Stana Ionescu, premiu pentru intreaga activitate la Gala Uniter 2018; Mihai Margineanu: "Salariul mi-l dau singur de exact 14 ani"

Fost critic de film si fost producator creativ pentru HBO Romania, Andrei Cretulescu a infiintat, in 2011, compania de productie Kinosseur si a debutat in rol de regizor cu doua scurtmetraje, "Bad Penny" si "Kowalski". "Ramona", cel de-al treilea scurtmetraj al sau, a castigat in 2015 premiul Canal+ la "Semaine de la Critique" - Cannes. Primul sau lungmetraj, "Charleston", va fi lansat in cinematografele din Romania pe 8 iunie 2018. Cat despre poveste, aceasta este istoria dulce-amara a unui triunghi amoros absurd, format din doi barbati si femeia pe care au pierdut-o amandoi, un love story neconventional cu parfum retro, un cocktail pop condimentat cu umor negru, emotie, un soundtrack eclectic si chiar un intermezzo dansant, scrie Romania Libera. Momente emotionante la Gala Premiilor Uniter 2018, desfasurata la Alba Iulia. In ropote de aplauze, a urcat pe scena pentru a primi premiul pentru intreaga activitate, celebra actrita Ileana Stana Ionescu. Intr-o forma de zile mari la 82 de ani, actrita, care inca joaca pe scena Nationalului bucurestean in nu mai putin de trei spectacole, s-a inclinat in fata publicului caruia, spune ea, ii datoreaza succesul si longevitatea. Cel care a ales sa ii acorde premiul a fost insusi Ion Caramitru, amfitrionul galei si directorul TNB, cel care i-a si facut o frumoasa si succinta prezentare, precizeaza Libertatea. Mihai Margineanu, alias Ardiles din "Las Fierbinti" (PRO TV), si-a varsat "of-ul", pe retelele sociale, cu putin timp inainte de inchiderea filmarilor pentru celebrul serial. El a vorbit despre familie, dar si despre activitatea artistica, mentionand ca este nevoit sa se imparta intre spectacole si televiziune pentru a-si asigura un venit bun. Actorul a dorit sa mai precizeze ca nu are datorii la stat si ca alearga singur pentru a-si asigura salariul. Mihai Margineanu se lauda cu profesiile lui: "Am trei meserii in Romania, pe care le fac cu drag: sunt actor in Las Fierbinti, sunt unul dintre cantaretii recunoscuti de muzica romaneasca si cant cam 80 de concerte pe an in tara si in strainatate, alaturi de trupa mea. Detin o licenta de pilot de avion pe care o folosesc chiar si in scopuri comerciale", a adaugat solistul, potrivit Click. Printesa Charlotte (3 ani) nu a putut rezista tentatiei de a nu il strange in brate pe cel mai mic membru al familiei. Fotografiile facute publice sambata de Palatul Kensington au fost realizate de insasi Ducesa de Cambridge la trei zile de la nasterea lui Louis (16 aprilie). Printul Louis, cel de-al cincilea in linia de succesiune la tronul Marii Britanii, a pozat inclusiv cu fratele sau mai mare, George (4 ani), spre deliciul admiratorilor. Aceasta a fost prima fotografie cu ultimul nascut din familia Printului William si a lui Kate, relateaza Click. Fostul comentator sportiv Cristian Topescu a fost adus marti, de urgenta, la Spitalul Elias. Starea acestuia este grava, dar stabila, a spus purtatorul de cuvant al spitalului, dr. Silviu Negoita, citat de Agerpres. Potrivit medicului, Cristian Topescu, in varsta de 81 de ani, a fost adus la spital cu ambulanta. "Este vazut de o echipa multidisciplinara formata din mai multi colegi de-ai mei. In prezent i se face tratament si urmeaza investigatii", a mai spus medicul. Fostul comentator sportiv, licentiat al Institutului de Educatie Fizica si Sport (1970), Topescu sufera de mai multe afectiuni cronice, printre care si diabet, scrie Digi24.