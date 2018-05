Caru' cu vedete: Dragos Patraru nu se opreste! Face noi dezvaluiri explozive din TVR; Roman Polanski va da in judecata Academia Americana de Film pentru ca a fost exclus;  Meghan Markle si Printul Harry si-au socat fanii cu melodia pentru primul lor dans

Dragos Patraru nu se opreste! Face noi dezvaluiri explozive din TVR Dragos Patraru a dezvaluit, intr-un interviu pentru Europa Fm, ca presedintele-director al TVR, Doina Gradea, i-a propus sa preia conducerea Stirilor TVR si sa renunte la emisiunea "Starea Natiei". Cu toate acestea, el a anuntat ca va face noi dezvaluiri mult mai scandaloase decat deja cele date.Comisia de Etica a TVR a inceput deja o ancheta interna in care sunt audiati cei trei protagonisti ai inregistrarilor socante: Dragos Patraru, Doina Gradea si Eduard Darvariu. "Ce am prezentat la Comisia de Etica e mult mai tare decat ce a iesit in public. Probabil urmatoarea productie va avea undeva la o ora si va cuprinde toate aceste dovezi care arata foarte clar ce am fost noi nevoiti sa suportam la TVR in ultimele sapte luni", a mai adaugat jurnalistul, potrivit Dragos Patraru a dezvaluit, intr-un interviu pentru Europa Fm, ca presedintele-director al TVR, Doina Gradea, i-a propus sa preia conducerea Stirilor TVR si sa renunte la emisiunea "Starea Natiei". Cu toate acestea, el a anuntat ca va face noi dezvaluiri mult mai scandaloase decat deja cele date.Comisia de Etica a TVR a inceput deja o ancheta interna in care sunt audiati cei trei protagonisti ai inregistrarilor socante: Dragos Patraru, Doina Gradea si Eduard Darvariu. "Ce am prezentat la Comisia de Etica e mult mai tare decat ce a iesit in public. Probabil urmatoarea productie va avea undeva la o ora si va cuprinde toate aceste dovezi care arata foarte clar ce am fost noi nevoiti sa suportam la TVR in ultimele sapte luni", a mai adaugat jurnalistul, potrivit Ciao.





Roman Polanski va da in judecata Academia Americana de Film pentru ca a fost exclus Regizorul Roman Polanski va da in judecata Academia Americana de Film pentru ca a fost exclus, sustinand ca actul este ilegal, a anuntat avocatul acestuia citat de presa internationala. Avocatul lui Roman Polanski, Harland Braun, a trimis marti o scrisoare Academiei Americane de Film, in care sustine ca decizia de excludere a regizorului din randul membrilor este ilegala si ameninta ca va da in judecata institutia de la Hollywood. Eliminarea celor doi vine dupa ce anul trecut a fost exclus producatorul Harvey Weinstein, iar apoi a fost adoptat un nou cod de conduita, destinat limitarii hartuirii in industria cinematografica, scrie Regizorul Roman Polanski va da in judecata Academia Americana de Film pentru ca a fost exclus, sustinand ca actul este ilegal, a anuntat avocatul acestuia citat de presa internationala. Avocatul lui Roman Polanski, Harland Braun, a trimis marti o scrisoare Academiei Americane de Film, in care sustine ca decizia de excludere a regizorului din randul membrilor este ilegala si ameninta ca va da in judecata institutia de la Hollywood. Eliminarea celor doi vine dupa ce anul trecut a fost exclus producatorul Harvey Weinstein, iar apoi a fost adoptat un nou cod de conduita, destinat limitarii hartuirii in industria cinematografica, scrie Libertatea.





Meghan Markle si Printul Harry si-au socat fanii cu melodia pentru primul lor dans Desi e considerata cea mai importanta nunta a acestui an, Meghan Markle si Printul Harry al Marii Britanii nu vor urma traditia nici in ceea ce priveste primul lor dans. Asta deoarece cuplul a facut o alegere considerata stranie, iar fanii au fost socati. Meghan Markle si Printul Harry se vor casatori pe data de 19 mai 2018, iar evenimentul e asteptat cu sufletul la gura, in intreaga lume. Cei care se declara insa fani inraiti ai celor doi nu au fost prea fericiti cand au aflat despre ce melodie e vorba, relateaza Desi e considerata cea mai importanta nunta a acestui an, Meghan Markle si Printul Harry al Marii Britanii nu vor urma traditia nici in ceea ce priveste primul lor dans. Asta deoarece cuplul a facut o alegere considerata stranie, iar fanii au fost socati. Meghan Markle si Printul Harry se vor casatori pe data de 19 mai 2018, iar evenimentul e asteptat cu sufletul la gura, in intreaga lume. Cei care se declara insa fani inraiti ai celor doi nu au fost prea fericiti cand au aflat despre ce melodie e vorba, relateaza Ciao.





Onorariile vedetelor de la Hollywood au fost dezvaluite. Vezi cine castiga cel mai mult Lista onorariilor vedetelor de la Hollywood a fost facuta publica. Nu mare a fost mirarea sa vedem cat de multe zerouri se afla pe cecurile marilor actori care ne incanta cu aparitiile lor in filme de succes ce incaseaza sume colosale inca din primele zile de ecranizare. Astfel, pe lista celor mai bine platiti se afla Daniel Craig, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Robert Downey Jr si Dwayne Johnson, care incaseaza pe film in jur de 25 milioane de dolari, potrivit Variety. De exemplu, Robert Downey Jr. a primit 10 milioane de dolari pentru "Spider-Man: Homecoming", desi aparitia sa pe ecran in timpul acestui film a insumat aproximativ 15 minute, informeaza Lista onorariilor vedetelor de la Hollywood a fost facuta publica. Nu mare a fost mirarea sa vedem cat de multe zerouri se afla pe cecurile marilor actori care ne incanta cu aparitiile lor in filme de succes ce incaseaza sume colosale inca din primele zile de ecranizare. Astfel, pe lista celor mai bine platiti se afla Daniel Craig, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Robert Downey Jr si Dwayne Johnson, care incaseaza pe film in jur de 25 milioane de dolari, potrivit Variety. De exemplu, Robert Downey Jr. a primit 10 milioane de dolari pentru "Spider-Man: Homecoming", desi aparitia sa pe ecran in timpul acestui film a insumat aproximativ 15 minute, informeaza Unica.