Caru' cu vedete: Fostul iubit al ducesei Meghan Markle este actor de filme pentru adulti; Melania Trump, operata de urgenta. Anuntul facut de Casa Alba; Melodiile Directia 5 pe panza! Marian Ionescu verniseaza maine o noua expozitie la Pavilionul de Arta

Surpriza de proportii, printre artistii plastici ale caror lucrari vor fi expuse la Pavilionul de Arta Bucuresti (Piata George Enescu) se afla si Marian Ionescu, liderul popularei trupe pop-rock Directia 5. Vernisajul expozitiei artistului va avea loc maine, in cadrul unuia dintre cele mai mari evenimente de profil, Art Safari Bucharest. Relativ recent in bransa artistilor plastici romani dar pe urmele lui Vincent Van Gogh, Claude Monet si Paul Cezanne, lucrarile polivalentului artist au mare cautare, fiind invidiat pentru aceasta exprimare de succes. In urma primei sale expozitii lastic de profil, toamna anului trecut, mai toate lucrarile expuse au ajuns in colectii private, relateaza Libertatea.

Pe 4 mai s-au terminat filmarile la sezonul cu numarul 13, din "Las Fierbinti" (PRO TV), iar actorii au si inceput sa se ocupe de alte proiecte, reclame sau piese de teatru. Mirela Oprisor, interpreta Aspirinei, a pus sambata pe pauza activitatile profesionale, pentru ca a chefuit de ziua ei cu cei dragi, din familie. Dupa un an de pauza, pe care si-a luat-o alaturi de sotul ei, Mimi Branescu, scenaristul serialului "Las Fierbinti", Mirela Oprisor s-a intors in sezonul al 13-lea si a intrat la fel de bine in hainele si in rolul Aspirinei. Filmarile s-au incheiat pe 4 mai, insa episoadele din sezonul al 13-lea inca se difuzeaza in fiecare marti si joi, la PRO TV. Mirela Oprisor nu are insa vacanta, caci la teatru rolurile curg-garla. O vedem in "Prenumele", "All Inclusive", "Acasa la tata" sau "Pescarusul", in teatre precum Metropolis, Bulandra, Teatrul Act, Teatrul de Comedie si la TNB, dar si in diverse reclame, pe micul ecran, alaturi de colegii din "Las Fierbinti", precizeaza Click.