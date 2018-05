Caru' cu vedete: Tatal lui Meghan Markle a anuntat ca nu mai vine la nunta; Monica Anghel a slabit 25 de kilograme si arata spectaculos: "Fac 600 de abdomene zilnic"; Bianca Sarbu, despre dramele cutremuratoare care i-au marcat viata

Oana Zavoranu a spus lucrurilor pe nume in ceea ce priveste operatiile estetice pe care le are. Vedeta a fost prezenta in platoul emisiunii Xtra Night Show, de la Antena 1, unde a detaliat ce interventii estetice a facut. "Nu am botox, nici macar botox nu am. N-am nimic nici in buze, sunt asa cum m-a lasat mama mea" "Daca mi-as face ceva as spune: da, am facut. Cat chirurgia estetica te infrumuseteaza nu e nimic rau in a apela la ea. N-am buze puse, eu sunt naturala, ca nu am cum sa vorbesc despre altele. La sani am umblat, la fata imi este cam frica. Nu am pometi pusi, nu am buze puse, poate o sa imi pun botox", a explicat vedeta, scrie Libertatea.