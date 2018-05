Caru' cu vedete: O poveste de dragoste ca în filme! Cine a fost marea iubire a regizorului Lucian Pintilie; Lavinia Pârva, supărată pe jurnaliști. Care este adevărul din spatele zvonurilor legate de sarcină și divorț; Modelul Petra Nemcova și-a arătat lenjeria intimă pe covorul roșu de la Cannes

. Regizorul a avut parte de o iubire tumultoasă alături de actrița Clody Bertola, fiind și ultimul partener al acesteia. Îndrăgita actriță Clody Bertola a reușit, de-a lungul timpului, să cucerească inimile multor admiratori, însă a fost nevoită să treacă prin două căsnicii nereușite, până să ajungă să-și cunoască sufletul pereche: Lucian Pintilie. Clody a fost întâi căsătorită cu pictorul Stefan Constantinescu, însă gelozia și firea independentă a acestuia au făcut-o să renunțe la mariaj. Prima sa iubire „tumultoasă” a fost alături de un alt mare regizor român, însă: Liviu Ciulei, potrivit click.ro. Oficial, Margherita de la Clejani neagă faptul că ar fi îndrăgostită și ar avea o relație, însă, gesturile ei spun altceva. Astăzi, fata Clejanilor a ieșit la o terasă de fițe din Corbeanca, o localitate aflată în apropierea Bucureștiului, împreună cu Aslan Sadeghi, un tânăr afacerist care ar fi încercat să o prindă și pe Bianca Drăgușanu în mrejele lui. Margherita și Aslan Sadeghi au fost surprinși în ipostaze apropiate, potrivit cancan.ro. Modelul Petra Nemcova şi-a arătat lenjeria intimă pe covorul roşu de la Cannes. Vedeta a ales o rochie foarte decupată în faţă, iar aşa a ajuns să-şi afişeze lenjeria intimă. Apariţia modelului ceh a ajuns în centrul atenţiei la Cannes, dintr-un motiv simplu: vedeta a arătat prea mult. Ea a avut o rochie pe care nu a putut să o controleze atunci când a păşit pe covorul roşu al festivalului de film. La un moment dat, vedeta a încercat să-şi acopere zona expusă cu geanta plic pe care o avea, potrivit libertatea.ro. În ciuda apariției de senzație, în presă au apărut zvonuri că ar fi gravidă, cu toate că, în spatele siluetei sale, se ascund ore intense de sport, așa cum ea însăși a dezvăluit, în exclusivitate, pentru Unica: „Merg din ce în ce mai des la sala de sport și de 2 luni o fac aproape zilnic pentru că vine vara și trebuie să rezolv anumite neplăceri. Sunt foarte mândră de mine din acest punct de vedere. Încerc să am grijă și la alimentație pentru că eu sunt foarte, foarte pofticioasă, dar mi-am stabilit o limită. Încerc să nu mănânc niciodată seara după ora 7. Și funcționează! În plus, eu fac ceea ce-mi place, am o meserie pe care o iubesc și cred că acest lucru mă ține vie.”, relateaza vedeta potrivit unica.ro Adriana Bahmuţeanu a încheiat în urmă cu trei ani divorţul de Silviu Prigoană, însă iată că războiul dintre ei pare fără sfârşit. Ea a declarat, la Antena 1, că are nevoie de o operaţie la nas, în urma unei lovituri primite de la Silviu, în timpul căsniciei. “Mă duc să îmi îndrept nasul. Grefa pe care ţi-o ia de la coastă nici nu se vede. E o operaţie deschisă de cinci ore. Sunt dependentă de tot felul de picături. Nu pot să respir. De la mai multe lovituri. S-a întâmplat. Am fost la doctor, aveam fractură de piramidă nazală. Nu cred că el şi-a dorit neapărat lucrul ăsta. Şi-a cerut scuze, nu mai intru în detalii că sunt urâte. Nasul meu e tamponat de foştii mei soţi. Nasul s-a vindecat între timp, dar s-a vindecat strâmb”, potrivit click.ro.