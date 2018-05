Caru' cu vedete: Englezii pariaza pe orice e legat de nunta Printului Harry cu Meghan Markle, dar mai ales pe ce palarie va purta Regina; O poveste de dragoste ca in filme! Cine a fost marea iubire a regizorului Lucian Pintilie; Tania Popa este castigatoarea "Ferma vedetelor" in premiera, o femeie iese invingatoare

Andreea Archip, trimisul special al Libertatea, are deja primele impresii din Londra care, inca discret la acest moment, se pregateste de sarbatoare. E drept, londonezii sunt putin suparati pe decizia Casei Regale de a fixa data nuntii intr-o sambata, fata de celelalte nunti regale care, de-a lungul vremii, erau alese in timpul saptamanii si veneau, implicit, cu o zi libera! Totusi, englezii abia asteapta nunta Printulul Harry (33 ani) cu americanca Meghan Markle (36 ani)! Sunt chioscuri cu stegulete, fotografii ale cuplului si suveniruri la aproape fiecare colt de strada. Toate ziarele scriu numai despre nunta, toaca si intorc pe toate partile toate detaliile. Dar principala indeletnicire a englezilor par a fi, zilele astea, pariurile, arata Libertatea.

Actrita Tania Popa, in varsta de 45 de ani, este castigatoare "Ferma vedetelor", marcand astfel o premiera - prima femeie care primeste titlul de "fermierul anului" si premiul in valoare de 50.000 de euro. Tania s-a duelat in finala "Ferma vedetelor" cu actorul de comedie Catalin Neamtu. Actrita Tania Popa a fost declarata marea castigatoare a celui de-al treilea sezon al reality show-ului "Ferma vedetelor", devenind prima femeie care castiga competitia de la Pro TV. "Cand am intrat la facultate, dupa primul examen, mi-am dat seama ca voi deveni actrita si mi-am gandit un discurs pentru cand voi castiga Oscarul. La speech-ul de azi nu m-am gandit", a declarat castigatoarea "Ferma vedetelor". Actrita a declarat ca jumatate din suma castigata o va dona fundatiei Habitat For Humanity Romania, care construieste case pentru persoanele nevoiase, relateaza Adevarul.

Mai sunt doar trei zile pana la nunta printului Harry cu Meghan Markle, iar in ciuda scandalului in care este implicat tatal lui Meghan si a faptului ca nu stim cine o va conduce pe mireasa la altar, casa regala britanica a anuntat ce roluri au printul George si printesa Charlotte in ziua cea mare. Daca la nunta Pippei Middleton micutii au fost in centrul atentiei, in calitate de baiatul care aduce inelele - printul George si flower girl, printesa Charlotte, insarcinata cu presaratul florilor in fata miresei, iata ca la nunta unchiului lor vor avea roluri la fel de importante. Reprezentantii de la Palatul Kensington au facut marele anunt cu doar 3 zile inainte de eveniment, informeaza Click.