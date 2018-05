Caru' cu vedete: Actrita Asia Argento, la Cannes: "In 1997, am fost violata, aici, de Harvey Weinstein"; David Beckham, moment jenant in timpul ceremoniei de la nunta regala; Cine este Trevor Engelson, fostul sot al lui Meghan Markle. Motivul pentru care cei doi au divortat

importante

Festivalul de film de la Cannes a fost marcat de un discurs puternic, care a fost sustinut de o actrita italiana chiar inainte de acordarea primului premiu din competitie. Actrita Asia Argento a spus in fata celor peste 3.000 de spectatori ca a fost violata de Harvey Weinstein, la Cannes, in 1997. "Vreau sa fac o predictie: Harvey Weinstein nu va mai fi niciodata binevenit aici", a mai spus ea de pe scena de la Grand Palais Lumiere. "In 1997, am fost violata de Harvey Weinstein aici, la Cannes. Aveam 21 de ani. Acest festival era terenul lui de vanatoare. Vreau sa fac o predictie: Harvey Weinstein nu va mai fi niciodata binevenit aici. Va trai in rusine, ocolit de comunitatea cinematografica care, odata, l-a primit cu bratele deschise si i-a acoperit crimele",a inceput actrita si regizoarea italiana Asia Argento, discursul sau, potrivit Libertatea. Printul Harry si Meghan Markle au fost declarati sot si sotie in cadrul unei ceremonii ca-n povesti derulata azi in capela St. George a castelului Windsor. La cununia religioasa au asistat 600 de invitati, printre care numeroase personalitati din lumea filmului, a muzicii si sportului. Printre acestia, Oprah Winfrey, Serena Williams, George si Amal Clooney, Sir Elton John, Idris Elba si David si Victoria Beckham. Fostul fotbalist legendar al lui Manchester United si Real Madrid a fost protagonistul unui moment jenant, surprins in timpul ceremoniei, scriu englezii. David Beckham a fost filmat in timp ce mesteca guma, iar gestul sau a atras criticile internautilor. Beckham a fost taxat imediat pe retelele de socializare dupa ce a "ignorat regulile de baza ale bisericii si a mestecat guma, ca si cand viata sa ar fi depins de asta", scriu jurnalistii britanici, informeaza Digi Sport. Actuala ducesa de Sussex, Meghan Markle, a mai fost casatorita cu producator de cinema si televiziune Trevor Engelson. Care este motivul pentru care cei doi au divortat la doar doi ani de la nunta. Fericirea cuplului s-a destramat insa dupa doar doi ani, acestia semnand actele de divort. Desi motivul oficial invocat de cei doi pentru separare a fost "diferente ireconciliabile", gurile rele spun ca ambitia personala a lui Meghan a cantarit mai mult decat dragostea fata de Trevor. Meghan obtinuse rolul lui Rachel Zane din serialul "Suits" si a fost nevoita sa se mute la Toronto, iar Trevor Engelson a ramas sa lucreze la proiectele sale din Los Angeles. Intr-o carte scrisa de faimosul Andrew Morton, asa-zisul biograf al printesei Diana, se arata ca tocmai rolul principal avut de Meghan in serialul "Suits" a fost cel care a dus la ruptura dintre cei doi, relateaza Libertatea. Ducesa de Cambridge Kate Middleton (36 de ani) a aratat impecabil la nunta regala, care are loc la doar o luna dupa ce a dat nastere celui de-al treilea copil. Sotia printului William a ales o rochie pe care a mai purtat-o la alte doua evenimente importante. Dupa luni intregi de pregatiri si speculatii, printul britanic Harry (33 de ani) si fosta actrita americana Meghan Markle (36 de ani) s-au casatorit la Castelul Windsor in cadrul unei ceremonii deosebite. Pe langa rochia de mireasa impresionanta prin simplitatea ei si culorile vibrante purtate de regina Elisabeta, au existat si alte aparitii foarte apreciate, printre care se numara, evident, a ducesei de Cambridge. Kate Middleton a ajuns la Capela St. George imbracata intr-o rochie galben pal creata de Alexander McQueen si o palarie semnata de Philip Treacy, arata Adevarul. Sambata, 19 mai, a avut loc cel mai important eveniment al familiei regale, iar tot mai multe vedete si-au etalat acolo tinutule extravagante. Nepoata Printesei Diana, Kitty Spencer, le-a dat cu siguranta clasa multor invitate cand a aparut intr-o rochie verde cu un design floral. Kitty Spencer este fotomodel si de-a lungul carierei a defilat pe mai multe podiumuri, reprezentand diverse case de moda si linii vestimentare. S-ar putea spune ca a riscat incercand sa fure toate privirile de la nunta verisorului. Modelul in varsta de 27 de ani a fost insotit de sora ei Lady Eliza, fratele ei Louis si mama Victoria, in timp ce familia Spencer a sosit impreuna la nunta de la Windsor. Rochia ei a fost realizata de casa de moda Dolce & Gabbana si a venit asortata de o poseta portocalie si pantofi cu toc in aceeasi culoare, scrie Click.