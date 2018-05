Caru' cu vedete: Mesajul ascuns pe care Regina a tinut sa-l transmita lui Harry si miresei Meghan, prin hainele sale; Meghan Markle e prima mireasa care a purtat asa ceva la o nunta regala

Jet Li, de nerecunoscut in cele mai recente imagini. Starea delicata de sanatate a actorului, motiv de ingrijorare Imagini publicate recent in care actorul Jet Li, expert in arte martiale, apare imbatranit si slabit de boala au suscitat o ampla ingrijorare in randul fanilor sai, atat din China, tara sa natala, cat si din restul lumii, relateaza marti EFE, citat de Agerpres. Jet Li, in varsta de 55 de ani, este de nerecunoscut in aceste imagini - luate in timpul vizitei actorului la un templu din Tibet - fata de epoca in care era vedeta a filmelor de actiune. El seamana mai degraba cu un om in varsta de 70-80 de ani, cu capul ras si fata ridata. Cunoscut din filme de actiune precum 'Lethal Weapon 4', 'Romeo Must Die' sau seria 'The Expendables', el a fost diagnosticat in 2010 cu hipertiroidism, o afectiune care modifica metabolismul si ritmul cardiac, arata Imagini publicate recent in care actorul Jet Li, expert in arte martiale, apare imbatranit si slabit de boala au suscitat o ampla ingrijorare in randul fanilor sai, atat din China, tara sa natala, cat si din restul lumii, relateaza marti EFE, citat de Agerpres. Jet Li, in varsta de 55 de ani, este de nerecunoscut in aceste imagini - luate in timpul vizitei actorului la un templu din Tibet - fata de epoca in care era vedeta a filmelor de actiune. El seamana mai degraba cu un om in varsta de 70-80 de ani, cu capul ras si fata ridata. Cunoscut din filme de actiune precum 'Lethal Weapon 4', 'Romeo Must Die' sau seria 'The Expendables', el a fost diagnosticat in 2010 cu hipertiroidism, o afectiune care modifica metabolismul si ritmul cardiac, arata Digi24.





Tudor Petrut, Serban din Liceenii, despre meseria pe care o practica in SUA. "Trebuia sa supravietuiesc cumva" Tudor Petrut, interpretul personajului Serban din seria de filme Liceenii, a facut declaratii despre munca sa in America, acolo unde este stabilit de foarte multi ani. In seria de filme Liceenii, actorul Tudor Petrut facea furori cu rolul Serban, baiatul care o curta intens pe Oana Sirbu si rivalul lui Stefan Banica Junior din pelicula respectiva. Tudor Petrut este stabilit in America de foarte multi ani, in Orange County, Los Angeles. Desi a aparut in reclame si are si o emisiune la TV, Tudor Petrut isi castiga existenta peste Ocean ca profesor de matematica. "Mare noroc am avut ca am reusit sa-mi dau examenele de licenta! Da, sunt profesor de matematica la liceu. A fost o optiune care a venit mai mult dintr-un instinct de conservare, trebuia sa supravietuiesc cumva si, sa ne intelegem, in America daca nu castigi niste bani suficienti ca sa ai o viata linistita, nu e foarte bine", a explicat Tudor Petrut, potrivit Tudor Petrut, interpretul personajului Serban din seria de filme Liceenii, a facut declaratii despre munca sa in America, acolo unde este stabilit de foarte multi ani. In seria de filme Liceenii, actorul Tudor Petrut facea furori cu rolul Serban, baiatul care o curta intens pe Oana Sirbu si rivalul lui Stefan Banica Junior din pelicula respectiva. Tudor Petrut este stabilit in America de foarte multi ani, in Orange County, Los Angeles. Desi a aparut in reclame si are si o emisiune la TV, Tudor Petrut isi castiga existenta peste Ocean ca profesor de matematica. "Mare noroc am avut ca am reusit sa-mi dau examenele de licenta! Da, sunt profesor de matematica la liceu. A fost o optiune care a venit mai mult dintr-un instinct de conservare, trebuia sa supravietuiesc cumva si, sa ne intelegem, in America daca nu castigi niste bani suficienti ca sa ai o viata linistita, nu e foarte bine", a explicat Tudor Petrut, potrivit Libertatea.





Meghan Markle e prima mireasa care a purtat asa ceva la o nunta regala Nunta Printului Harry cu Meghan Markle a fost evenimentul anului! Urmarit de cateva mii de simpatizanti regali din fata Castelului Windsor, si de alte cateva milioane de telespectatori din intreaga lume, nunta regala nu a dezamagit pe nimeni. De la datini de demult si pana la decoruri avangardiste, nunta lui Meghan si Harry a fost un eveniment de bun gust si rafinament, chiar daca, la unele capitole, cei doi miri au ales sa incalce traditia. Au imbinat traditiile cu noul, protocolul cu avangardismul, iar rezultatul a fost unul fastuos. A fost nunta despre care, cel mai probabil, se va mai vorbi multa vreme. Asta si pentru ca mirii au surprins cu cateva detalii, nemaivazute la alte nunti regale, relateaza Nunta Printului Harry cu Meghan Markle a fost evenimentul anului! Urmarit de cateva mii de simpatizanti regali din fata Castelului Windsor, si de alte cateva milioane de telespectatori din intreaga lume, nunta regala nu a dezamagit pe nimeni. De la datini de demult si pana la decoruri avangardiste, nunta lui Meghan si Harry a fost un eveniment de bun gust si rafinament, chiar daca, la unele capitole, cei doi miri au ales sa incalce traditia. Au imbinat traditiile cu noul, protocolul cu avangardismul, iar rezultatul a fost unul fastuos. A fost nunta despre care, cel mai probabil, se va mai vorbi multa vreme. Asta si pentru ca mirii au surprins cu cateva detalii, nemaivazute la alte nunti regale, relateaza Adevarul.





Mesajul ascuns pe care Regina a tinut sa-l transmita lui Harry si miresei Meghan, prin hainele sale Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a purtat, la nunta Printului Harry cu Meghan Markle, o tinuta in culori vii, respectiv verde si mov. Potrivit expertei June McLeod, autoare a cartii "Pshihologia culorii astazi", alegerea cromatica a Reginei nu este deloc intamplatoare. "Verdele este culoarea renasterii, culoarea regenerarii, culoarea a tot ce inseamna 'viu'. Persoana care se imbraca in aceasta culoare este o persoana deschisa, una care priveste spre viitor", spune June McLeod. In ceea ce priveste culoarea mov, aceasta sustine ca reprezinta faptul ca Regina saluta alegerea facuta de nepotul sau, scrie Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a purtat, la nunta Printului Harry cu Meghan Markle, o tinuta in culori vii, respectiv verde si mov. Potrivit expertei June McLeod, autoare a cartii "Pshihologia culorii astazi", alegerea cromatica a Reginei nu este deloc intamplatoare. "Verdele este culoarea renasterii, culoarea regenerarii, culoarea a tot ce inseamna 'viu'. Persoana care se imbraca in aceasta culoare este o persoana deschisa, una care priveste spre viitor", spune June McLeod. In ceea ce priveste culoarea mov, aceasta sustine ca reprezinta faptul ca Regina saluta alegerea facuta de nepotul sau, scrie Realitatea.





Liviu Varciu nu si-a invitat fiica la botezul surorii ei! Carmina ne-a povestit cat este de suparata pe tatal ei Liviu Varciu (37 de ani) a dat-o din nou in bara cu fiica cea mare, Carmina, rodul iubirii lui cu Amy Teiceanu. Anul trecut, pustoaica s-a mutat in semeata vila a artistului, din Baneasa, insa, la scurt timp, a decis sa revina la mama ei, in Arad. Suparat, Liviu nu a invitat-o la botezul bebelusei lui, Anastasia Maria, iar la petrecerea de sambata trecuta ea n-a vrut sa apara. Liviu a decis, in urma cu cativa ani, sa devina un tata mai responsabil, prin urmare a indesit brusc vizitele la Arad, orasul in care locuiesc Carmina (15 ani) si mama ei, Amy Teiceanu, iar la petrecerile de ziua fetei venea cu sacosele pline cu daruri. Mai mult, anul trecut, Varciu si Carmina au locuit in vila lui din Baneasa, unde ii amenajase o camera ca-n povesti, pe gustul ei, informeaza Liviu Varciu (37 de ani) a dat-o din nou in bara cu fiica cea mare, Carmina, rodul iubirii lui cu Amy Teiceanu. Anul trecut, pustoaica s-a mutat in semeata vila a artistului, din Baneasa, insa, la scurt timp, a decis sa revina la mama ei, in Arad. Suparat, Liviu nu a invitat-o la botezul bebelusei lui, Anastasia Maria, iar la petrecerea de sambata trecuta ea n-a vrut sa apara. Liviu a decis, in urma cu cativa ani, sa devina un tata mai responsabil, prin urmare a indesit brusc vizitele la Arad, orasul in care locuiesc Carmina (15 ani) si mama ei, Amy Teiceanu, iar la petrecerile de ziua fetei venea cu sacosele pline cu daruri. Mai mult, anul trecut, Varciu si Carmina au locuit in vila lui din Baneasa, unde ii amenajase o camera ca-n povesti, pe gustul ei, informeaza Click.