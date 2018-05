Caru' cu vedete: Botezatu, o nouă veste proastă de la medici: "Mă rog la Dumnezeu să mă trezesc a doua zi"; Ce naționalitate va avea copilul Elenei Udrea; Meghan Markle, prima apariție oficială în calitate de ducesă de Sussex 

Petrecerile revistei VIVA! sunt, de aproape 20 de ani, evenimentele care adună la un loc cele mai populare vedete. Prima petrecere VIVA! a avut loc în anul 1999 și a reunit cele mai cunoscute vedete ale acelui moment, unele din ele care sunt și astăzi nume grele în showbiz, cum ar fi Mihaela Rădulescu, Cătălin Botezatu sau Andreea Esca. Anul acesta, revista VIVA! aniversează 19 ani. Petrecerea VIVA! are o tradiție greu de egalat, fiind evenimentul care aduce la un loc cele mai populare vedete, potrivit Libertatea.ro După ce va aduce pe lume primul copil, Elena Udrea nu va putea fi repatriată în România. Deputatul Dragoș Dolănescu, stabilit în Costa Rica de 15 ani, a explicat în cadrul unui interviu că procedurile din țara unde s-a refugiat fostul ministru al Turismului îi sunt favorabile. Mai mult, fiul regretatului Ion Dolănescu a dezvăluit ce naționalitate va avea fiica Elenei Udrea cu logodnicul ei, Adrian Alexandrov. Bebelușul pe care Elena Udrea îl va naște va fi cetățean costarican. El a mai adăugat că Elena Udrea și Alina Bica nu i-au cerut ajutorul. În plus, nici nu s-a văzut cu ele, le știe doar de la televizor, potrivit Cancan.ro Meghan Markle a participat, marți, alături de soțul său, prințul Harry, la un eveniment oficial organizat în onoarea prințului Charles, aceasta fiind prima lor apariție în calitate de duce și ducesă de Sussex. Cei doi au participat, alături de 6500 de invitați, la un garden party dedicat prințului Charles, la Palatul Buckingham. La eveniment Meghan a ales să poarte o rochie Goat şi o pălărie semnată Philip Treacy, despre care criticii de modă susțin că a costat 590 de lire sterline, relatează Unica.ro . Celebrul designer și-a prezentat noua colecție estivală, în colaborare cu un cunoscut lanţ de hypermarket, însă ne-a vorbit şi despre ultimele noutăţi din viaţa lui. Din păcate, cele legate de sănătate nu sunt deloc bune. “Acum două săptămâni, la un ultim control, care a fost la Târgul-Mureș, este adevărat că s-a tras un mic semnal de alarmă legat de o valvă a inimii, dar în rest sunt bine. trebuie să plec în Turcia, la control. Pastilele sunt la fel de multe, dar facem față. Eu mă rog și îi mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare seară că dimineața mă trezesc și că mi-a dat șansa să văd lumina zilei, iar seara mă rog să văd lumina zilei a doua zi. Dumnezeu decide dacă o să mă opresc într-un fel sau altul”, a declarat Botezatu pentru Click! Vladimir Drăghia a câștigat Exatlon România 2018 și și-a adjudecat marele premiu în valoare de 100.000 de euro. ”Voi dona jumătate din bani!”, a declarat Drăghia când a îmbrățișat premiul. Ionuț, marele perdant, a declarat resemnat, la final, că abia așteaptă să ajungă acasă și să-și îmbrățișeze familia: ”De-abia aștept să vă strâng în brațe. Vă iubesc enorm de mult”, a spus acesta. Vladimir a revenit cu o precizare după ce l-au impresionat lacrimile lui Ionuț, mărtusindu-i că-i va plăti din banii lui nunta pe care aceasta urmează s-o facă, potrivit Cancan.ro