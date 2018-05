Caru' cu vedete: Ronaldinho se va casatori cu doua femei in luna august; Morgan Freeman a fost acuzat de mai multe femei de hartuire si comportament inadecvat. Reactia actorului; Actorul George-Albert Costea, reprezentantul Romaniei in cadrul proiectului "Idiomatic"

Actorul George-Albert Costea, reprezentantul Romaniei in cadrul proiectului "Idiomatic" Actori din cinci tari, care vorbesc sapte limbi pe scena, sustin ideea unui Turn Babel pe care, teoretic, doar o masinarie inteligenta l-ar putea descurca. Iar masinaria, inventata de un consortiu de cercetare, a fost testata, la sfarsitul saptamanii trecute, pe scena Teatrului National "Marin Sorescu" din Craiova, in "Idiomatic", un spectacol-experiment care a lansat o provocare lumii teatrale si comunitatilor stiintifice din sase tari. "Avem deja asa-numitele lumini inteligente, care se pot programa pentru a crea un numar infinit de situatii", spune actorul George-Albert Costea, reprezentant al Romaniei in cadrul acestui proiect. Programul in cadrul caruia a fost montat acest spectacol, "European Theatre Lab: Drama Goes Digital", arunca o lumina asupra a ceea ce va fi teatrul viitorului: un mediu tehnologizat, care va depasi barierele de limbaj si va explora infinitele posibilitati de expresie ale lumii virtuale, scrie Actori din cinci tari, care vorbesc sapte limbi pe scena, sustin ideea unui Turn Babel pe care, teoretic, doar o masinarie inteligenta l-ar putea descurca. Iar masinaria, inventata de un consortiu de cercetare, a fost testata, la sfarsitul saptamanii trecute, pe scena Teatrului National "Marin Sorescu" din Craiova, in "Idiomatic", un spectacol-experiment care a lansat o provocare lumii teatrale si comunitatilor stiintifice din sase tari. "Avem deja asa-numitele lumini inteligente, care se pot programa pentru a crea un numar infinit de situatii", spune actorul George-Albert Costea, reprezentant al Romaniei in cadrul acestui proiect. Programul in cadrul caruia a fost montat acest spectacol, "European Theatre Lab: Drama Goes Digital", arunca o lumina asupra a ceea ce va fi teatrul viitorului: un mediu tehnologizat, care va depasi barierele de limbaj si va explora infinitele posibilitati de expresie ale lumii virtuale, scrie Romania Libera.





Morgan Freeman a fost acuzat de mai multe femei de hartuire si comportament inadecvat. Reactia actorului Morgan Freeman a fost acuzat de mai multe femei de hartuire si comportament inadecvat. Reporterii CNN au vorbit cu opt persoane care au declarat ca actorul premiat cu Oscar a facut comentarii care le-a pus in situatii deranjante sau chiar le-a atins inadecvat. Morgan Freeman a publicat o declaratie de presa joi in care a prezentat scuze publice, dupa ce a fost acuzat de opt femei de hartuire sexuala. "Oricine ma cunoaste sau a lucrat cu mine stie ca eu nu sunt o persoana care ar vrea in mod intentionat sa supere sau sa faca pe cineva sa se simta stanjenit. Imi cer scuze fata de oricine s-a simtit stanjenit sau nerespectat. Nu am intentionat niciodata acest lucru", a declarat Morgan Freeman in acea declaratie de presa, arata





Ronaldinho se va casatori cu doua femei in luna august Fostul atacant vedeta al echipei nationale de fotbal a Braziliei, Ronaldinho (38 ani), se va casatori in luna august cu doua femei, cu care isi imparte viata cotidiana. Desi legile braziliene interzic poligamia, fostul jucator al echipelor FC Barcelona si Paris Saint-Germain a decis sa se insoare cu Priscilla Coelho si cu Beatriz Souza, alaturi de care traieste "in armonie" din decembrie. Cei trei ar urma sa profite de anumite pasaje neclare ale legii pentru a se casatori. Cu Beatriz se intalneste din 2016, iar cu Priscilla relatia dureaza de mai multi ani, potrivit News.ro. El le ofera fiecareia aceeasi suma de bani pentru cheltuieli pe luna si le ofera aceleasi cadouri, relateaza





La 52 de ani, Adrian Enache se retrage din activitate! A predat banderola de capitan al Nationalei de Fotbal a Artistilor Desi e in forma buna pe teren, Adrian Enache a spus adio carierei sale jucator de fotbal, una tratata cu responsabilitate si seriozitate timp de patru decenii, chiar mai lunga decat activitatea sa artistica. Ieri, inainte de plecarea lotului la Campionatul Mondial de fotbal al Artistilor, fostul capitan al nationalei i-a predat banderola mai tanarului Andrei Stefanescu (Alb-Negru) de asemenea, fost fotbalist profesionist inainte sa devina popular cantaret. Desi pare o gluma, Adrian Enache si-a pus ghetele-n cui la 52 de ani, asta dupa ce i-a facut invidiosi pe toti colegii sai la ultimul stagiu de pregatire, cantonament facut la Cheile Gradistei, inaintea celui de-al saselea campionat mondial la care se prezinta selectionata in fruntea careia s-a aflat si cu care a castigat un titlul mondial, informeaza