Caru' cu vedete: Antonia şi Velea au confundat platoul de filmare cu dormitorul; Cătălin Măruță s-a întreținut cu o brunetă celebră la Viva Party; 50 cent, anchetat în urma unui mesaj amenințător

Zilele trecute, Antonia (29 de ani) a lansat videoclipul piesei „Hotel Lounge”, vizualizat deja de peste 250.000 de internauţi. Şi chiar ai la ce te uita, căci solista nu se dezminte nici de data aceasta, etalându-şi trupul superb. Cântăreaţa, desemnată adesea cea mai frumoasă artistă de pe plaiurile noastre, a filmat în timp ce intră goală la duş, dar şi când stă în braţele iubitului ei din clip, rol interpretat, oare de ce nu ne mai miră, tot de Alex Velea (34 de ani), tatăl celor doi băieţi ai ei, Akim şi Dominic, scrie Click Cătălin Măruță nu a trecut neobservat la petrecerea Viva. Soțul Andrei nu a pierdut ocazia de a face o poză la panou cu celebrul fotomodel Alice Peneacă. Îmbrăcat într-o pereche de pantaloni casual într-o nuanță de gri și o pereche de pantofi de aceeași culoare, simpaticul prezentator și-a completat ținuta cu un tricou și un sacou negre. Ținuta smart-casual s-a potrivit de minune cu mini black-dress-ul ales de Alice Peneacă, informează Verdict. Prezentatoarea principalului jurnal de știri de la Pro TV, Andreea Esca, a fost prezentă joi, 24 mai 2018, la evenimentul Viva Party. Din anul 1999, de la prima ediție, până în prezent, Andreea esca a fost o prezență constantă la Viva party, nelipsind decât o singură dată. ”Am lipsit, cred, la o singură petrecere VIVA! Când era prea departe! Eu sunt de la știri, proximitatea e foarte importantă pentru mine”, a declarat Andreea Esca pentru VIVA, citată de Libertatea ”Am exagerat cu mâncatul pe perioada sarcinii, o greșeală pe care o fac multe gravide. Și repet, este o greșeală. Am corectat-o după ce am născut, cu o dietă disociată construită pe tiparul meu de dr. Mihaela Bilic, dar mi-am revenit rapid și la disciplină fizică, am făcut sport zilnic, în special cardio, ca să ard sănătos grăsimile.”, a mărturisit Mihaela Rădulescu pentru libertatea.ro. Mihaela Rădulescu este o adevărată apariție! Vedeta nu-și arată deloc vârsta și muncește, din greu, pentru a avea o siluetă de invidiat, notează Cancan. Rapperul american 50 cent se află în atenția oamenilor legii, după ce un mesaj publicat de acesta pe rețelele de socializare ar fi fost interpretat ca fiind amenințător la adresa unui polițist. 50 cent, pe numele său real Curtis James Jackson III, este anchetat de departamentul de poliție din New York (NYPD), după ce se presupune că acesta ar fi amenințat un om al legii, prin intermediul contului personal de Instagram. Pe numele său a fost formulată o plângere oficială, conform The Hollywood Reporter, în care cântărețul este acuzat de „hărțuire gravă”, iar organele de ordine au demarat, astfel, o învestigație în acest sens, potrivit Click.