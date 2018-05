Caru' cu vedete: ​Codin Maticiuc îi ia apărarea lui Ilie Năstase, în scandalul cu Poliția; Inna, apariție de senzație pe plajă! Motivul pentru care George Clooney nu mai joacă în filme

. Codin Maticiuc îi ia apărarea lui Ilie Năstase, în scandalul cu Poliția, dar Marian Godină îl contrazice. De altfel, au fost contre puternice între Codin Maticiuc şi Marian Godină, pe Facebook, după ce bloggerul a scris că ar trebui să ne comportăm mai frumos cu Ilie Năstase. Celebrul polițist din Brșov i-a replicat că poliţştii trebuie să acorde tratament egal. Și Cozmin Gușă îi ia apărarea lui Ilie Năstase. “Este un abuz de comportament al polițiștilor”. Apoi, Codrin Ștefănescu, despre scandalul cu Ilie Năstase: “E mândrie patriotică, nu-i pui cătușe”, potrivit Libertatea. Inna și-a făcut bagajele, și-a luat câteva prietene și a mers în Republica Dominicană pentru o vacanță binemeritată. Artista se bucură de peisaje care-ți taie răsuflarea și, bineînțeles, nu s-a putut abține să nu imortalizeze paradisul dominican. Dar… spre deliciul tuturor, Inna a publicat fotografii și cu ea, în costum de baie, potrivit Cancan. E mai limpede ca niciodată că Tuncay Ozturk are lipici la blonde. Şi spunem asta după ce tot o dominişoară cu părul bălai a fost motivul divorţului dintre el şi Andreea Marin, separare care s-a produs în instanţă în urmă cu un an şi jumătate. În urmă cu doar câteva zile, fizioterapeutul turc a îndrăznit să se afişeze cu o femeie la un eveniment monden, unde, culmea, a participat şi fosta lui soţie. El a venit însoţit de o blondă la petrecerea Viva!, care a avut loc în urmă cu doar câteva zile. Cei doi au păşit împreună pe covorul roşu, dar au pozat separate, potrivit Click. "Înainte jucam ca să îmi plătesc chiria, dar acum am vândut compania de tequila pentru un miliard de dolari și nu mai am nevoie de bani. Așa că pot lupta ca să fac filme pe care vreau să le fac. Dacă vă uitați la ceea ce am făcut în ultimii 15 ani, ei bine, multe dintre filme nici nu s-ar fi făcut dacă nu m-aș fi luptat pentru ele. Nimeni nu intenţiona să facă «Good Night and Good Luck», «Michael Clayton» sau «Up in the Air» şi m-am luptat să fie realizate“, a declarat Clooney, potrivit Unica Nicki Minaj, pe numele său real Onika Tanya Maraj, originară din Trinidad-Tobago, are 35 de ani și este cunoscută pentru sinceritatea debordantă. Ea a dat indicii privind o posibilă relație cu Eminem inclusiv în ultimul single, piesa „Big Bank” pe care o cântă cu YG. Presa scrie că este posibil și ca mesajul artistei să fie doar un nou mod de a face glume cu fanii ei, potrivit Libertatea.