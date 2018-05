Caru' cu vedete: Lucrare a artistului gorjean Mihai Topescu, oferita cadou printului Charles de Wales; Prima reactie a Netflix, dupa ce Elena Udrea a spus ca i s-a propus un serial bazat pe viata ei; Gal Gadot a refuzat sa prezinte Eurovision 2019. Explicatia data de actrita

Lucrare a artistului gorjean Mihai Topescu, oferita cadou printului Charles de Wales Printul Charles de Wales a primit cadou o lucrare a artistului gorjean Mihai Topescu, cu ocazia vizitei pe care a facut-o la Institutul Cultural Roman (ICR) din Londra. Printul a fost prezent si la vernisajului expozitiei "Transylvania Florilegium" si a lansarii albumului aferent. Presedintele ICR, Liliana Turoiu, l-a invitat pe Printul Charles de Wales la sediul din Londra. Cei doi au discutat si despre viitoarele colaborari dintre Institutul Cultural Roman si Fundatia "Printul de Wales" din Romania. Liliana Turoiu a subliniat bogatia unica a florei romanesti care, pe langa valoarea sa in cadrul unui ecosistem exceptional, dispune si de o dimensiune culturala. Toate aceste forme naturale, a aratat presedintele ICR, reprezinta o sursa principala de inspiratie in cultura romana traditionala, unde au devenit baza motivelor ce infrumuseteaza imbracamintea - si in primul rand faimoasele noastre ii - dar si diferite alte obiecte, scrie Printul Charles de Wales a primit cadou o lucrare a artistului gorjean Mihai Topescu, cu ocazia vizitei pe care a facut-o la Institutul Cultural Roman (ICR) din Londra. Printul a fost prezent si la vernisajului expozitiei "Transylvania Florilegium" si a lansarii albumului aferent. Presedintele ICR, Liliana Turoiu, l-a invitat pe Printul Charles de Wales la sediul din Londra. Cei doi au discutat si despre viitoarele colaborari dintre Institutul Cultural Roman si Fundatia "Printul de Wales" din Romania. Liliana Turoiu a subliniat bogatia unica a florei romanesti care, pe langa valoarea sa in cadrul unui ecosistem exceptional, dispune si de o dimensiune culturala. Toate aceste forme naturale, a aratat presedintele ICR, reprezinta o sursa principala de inspiratie in cultura romana traditionala, unde au devenit baza motivelor ce infrumuseteaza imbracamintea - si in primul rand faimoasele noastre ii - dar si diferite alte obiecte, scrie Adevarul.





Prima reactie a Netflix, dupa ce Elena Udrea a spus ca i s-a propus un serial bazat pe viata ei Compania Netflix a reactionat dupa ce Elena Udrea a afirmat, intr-un interviu pentru Gazeta Sporturilor, ca i s-a propus un serial despre ea, care ar fi transformat-o in milionara in dolari. "Am primit propunerea cand eram in Romania, dar acum li se pare si mai interesant ca sunt aici (n.r. - in Costa Rica)", a spus Udrea intr-un interviu pentru Gazeta Sporturilor. Contactata de paginademedia.ro, Netflix a raspuns ca; "Nu avem cunostinta despre vreun proiect cu Elena Udrea", relateaza Digi24.





Gal Gadot a refuzat sa prezinte Eurovision 2019. Explicatia data de actrita Vedeta din Wonder Woman a refuzat invitatia de a fi gazda concursului de anul viitor, care va avea loc in Israel. Actrita israeliana Gal Gadot, cunoscuta pentru rolul din pelicula cu supereroi "Wonder Woman", a refuzat invitatia de a fi gazda editiei de anul viitor a concursului muzical Eurovision, a confirmat luni radioteleviziunea publica israeliana, potrivit DPA. Gadot a spus ca nu poate prezenta evenimentul deoarece are un alt angajament in program, a precizat un purtator de cuvant al radioteleviziunii publice, informeaza Stirile ProTv.





Dua Lipa a reactionat imediat, dupa ce presa a scris ca a avut o aventura cu Asensio Dua Lipa a revenit cu o replica pentru speculatiile care au aparut in presa, in legatura cu o aventura pe care ar fi avut-o la Kiev cu jucatorul lui Real Madrid, Marco Asensio. Cantareata a dezmintit informatiile publicate de CNN Turk si de spaniolii de la El Periodico. "Nu m-am intalnit niciodata cu Marco Asensio si e putin probabil sa o fac, pentru cu managerul meu, care este fan Liverpool, nu m-ar putea ierta", a scris Dua Lipa pe contul personal de Twitter. Cantareata este cunoscuta pentru single-ul "New Rules", care a strans peste un miliard de vizionari pe Youtube. De asemenea, aceasta a devenit unul dintre cele mai relevante nume din muzica pop din intreaga lume datorita albumului sau de debut, potrivit DigiSport.





Geta Voinea isi spune povestea de viata. "Oamenii m-au dezamagit" Geta Voinea isi spune povestea de viata. Este o femeie de afaceri de succes, mama unei fete de 18 ani si impartaseste povestea ei de viata pe care foarte putini oameni o stiu, in cadrul emisiunii "Totul pentru dragoste". Geta Voinea e toata un zambet, asta desi viata ei nu a fost una tocmai usoara, fiind o femeie care a trecut prin doua divorturi. S-a casatorit prima data cu Sorin Voinea, atunci cand avea varsta de 24 de ani, in 1988. Dupa acest divort, Geta a decis sa pastreze numele, pentru ca a considerat ca ii poarta noroc. Dupa o perioada, se casatoreste cu Lucian Miess, un om de afaceri care detinea un lant de saloane de coafura. A ramas insarcinata in noaptea nuntii si au impreuna o fata superba pe nume Ann-Christine Nicole Miess. Insa, in urma cu zece ani, a divortat pentru a doua oara, scrie Libertatea.