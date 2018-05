Caru` cu vedete: Iulia Vântur s-a despărțit de Salman Khan! Ce mesaj a transmis vedeta; Andreea Esca, reacţie surprinzătoare la decizia CCR. E prima oară când face aşa ceva!; Fosta soție a lui Sylvester Stallone este însărcinată la 54 de ani

Ziarele din India susțin că Salman Khan și Iulia Vântur s-au despărțit după o relație de lungă durată. Deși cei doi nu și-au confirmat niciodată oficial relația, Iulia a publicat un mesaj pe Instagram, prin care lăsat să se înțeleagă că povestea lor de dragoste s-a terminat, însă la scurt timp a șters postarea. Cei doi s-au afișat de mai multe ori în public împreună, iar românca părea să se simtă foarte confortabil în preajma lui și a familiei sale. Însă, în ultima vreme Iulia și Khan nu au mai fost văzuți împreună, potrivit Cancan. Cunoscută pentru profesionalismul ei, Andreea Esca a evitat de-a lungul carierei să se pronunţe public în chestiuni spinoase de politică. Tocmai de aceea, reacţia ei în cazul deciziei CCR de miercuri, 30 mai, a fost cu atât mai surprinzătoare. Andreea Esca a publicat pe contul personal de Facebook un citat din declaraţia colegului ei de breaslă, Cristian Tudor Popescu. “Revoluţiile nu se fac de plăcere, se fac de durere”, a declarat CTP în cadrul unei dezbateri de la Europa FM, la scurt timp după decizia CCR, potrivit Click. Marian Râlea, în vârstă de 60 de ani, a dezvăluit care a fost motivul pentru care nu s-a căsătorit niciodată și nu a avut copii. Actorul a pus întotdeauna cariera pe locul întâi și nu a mai avut timp să se dedice vieții de familie: “S-a întâmplat, am avut atâţia copii lângă mine încât eram tatăl lor. Meseria de actor m-a atras mult mai mult, am simţit acolo împlinirea şi rostul meu în lume. Poate nu am fost atent când a trecut timpul, dar niciodată nu e prea târziu”, a declarat el potrivit Unica. După ce, în urmă cu ceva timp, manelistul a depus o sesizare cu privire la probele din dosarul care îl vizează, controversatul artist a primit, recent, o veste care îi dă motive întemeiate de bucurie. ”În temeiul art. 342 rap. admite excepția nelegalei sesizări a instanței de judecată, excepție invocată de inculpatul M.D., prin cererea depusă la dosar la data de 10.04.2018. Dispune restituirea cauzei la parchet pentru refacerea urmării penale privind pe inculpatul M.D. În temeiul art. 346 alin. 2 C.proc.pen. respinge că neîntemeiate celelalte cereri și excepții invocate de inculpați”, se arată în decizia judecătorilor, potrivit Cancan. Deși are 54 de ani și patru copii, Brigitte Nielsen a hotărât că vrea un copil cu cel de-al cincilea soţ, un bărbat cu 15 ani ani mai tânăr decât ea. Cei doi s-au căsătorit cu modelul Mattia Dessi în anul 2006, în Republica Dominicană. Ea a anunțat că este însărcinată printr-un mesaj publicat pe internet. “Familia se mărește”, a scris actrița, potrivit Libertatea