Caru' cu vedete: Cum arată vila pe care și-a cumpărat-o Leonardo DiCaprio în Los Angeles; Loredana și Adi Despot pleacă de la «Vocea României»; Florin Călinescu pleacă de la «Românii au talent»?

Loredana Groza și Adi Despot nu vor mai fi antrenori de voce la cel mai în vogă show muzical din România, conform unor surse din interiorul trustului. Cu aceste schimbări, show-ul va avea un format nou, iar fanii emisiunii trebuie să se aștepte la surprize noi. Show-ul care a debutat pe 27 septembrie 2011 a mai avut parte și de alte schimbări de antrenori și în trecut. În cele 7 sezoane difuzate, Horia Brenciu a fost înlocuit de Tudor Chirilă în sezonul 4, iar pe Marius Moga l-a înlocuit Adi Despot în sezonul difuzat anul trecut, informează Click După ce Pavel Bartoș l-a prezentat pe Florin Călinescu folosind cuvinte potrivite, juratul a avut o replică prin care i-a făcut pe mulți să se gândească la faptul că acesta e ultimul sezon când va face parte din marea echipă a show-ului “Românii au talent”. “Nu pentru multă vreme…”, a reacționat Florin Călinescu în cadrul emisiunii “Românii au talent”. Când i-a auzit replica, prezentatorul Tv a încercat să mascheze acest moment spunând: “De săptamana viitoare, oricum intrăm în vacanță”. Chiar și așa, Florin Călinescu iar a avut o declarație neașteptată. “Și dincolo de asta!”, a comentat juratul Florin Călinescu la “Românii au talent”, potrivit Cancan Presa tabloidă din India scrie că Salman Khan și Iulia Vântur s-au despărțit după o relație foarte discretă care a durat mai mulți ani. Chiar dacă nu au confirmat nicidată relația, Iulia a lăsat să se înțeleagă că povestea lor de dragoste s-a terminat, însă la scurt timp a șters postarea. „Poate cea mai mare greșeală pe care am făcut-o în trecut a fost faptul că am crezut că iubirea însemna să găsești persoana potrivită pentru tine. Nu căuta persoana cu care vrei să-ți petreci viața. Trebuie să devii persoana cu care vrei să-ți petreci viața”, a scris Iulia, citată de EVZ Teo Trandafir a izbucnit în lacrimi în fața tuturor. De ziua ei, cei dragi au fost prezenți în platoul emisiunii de la Kanal D. Printre aceștia s-a numărat și Maia, fiica ei, care și-a făcut mama să plângă de fericire. “Cele mai dragi persoane din viata mea sunt acum aici sau au fost azi in emisiune. viata mea se datoreaza lor. Daca nu erau ei, nu as fi putut sa ma intorc. Traiti, traiti oameni buni!”, a spus Teo Trandafir la Kanal D. “Te-am dezamagit vreodata?”, și-a întrebat Maia mama, relatează Libertatea Leonardo DiCaprio (43 de ani) are un nou cuibuşor de nebunii. Vila pe care tocmai a cumpărat-o în cartierul Los Feliz din Los Angeles are cinci băi, opt dormitoare şi a costat aproape 5 milioane de dolari. O sumă infimă dacă stăm să ne gândim că starul hollywoodian are o avere de peste 250 de milioane de dolari. Actorul laureat cu premiul Oscar are o nouă proprietate de lux. Presa de peste Ocean scrie că DiCaprio a cumpărat vila scoasă la vânzare de DJ Moby, anunță Click