Caru' cu vedete: Johnny Depp, suspectat ca ar fi grav bolnav; Mirabela Dauer a revenit in forta, dupa ce i-a fost extirpat un rinichi; Irina Rimes, dupa anuntul ca este noul jurat Vocea Romaniei: "Sper ca venirea mea sa fie de bun augur"

Johnny Depp, suspectat ca ar fi grav bolnav. Cum arata actorul in fotografiile surprinse de fani: "Pare ca cineva a smuls viata din el" Actorul Johnny Depp, in varsta de 54 de ani, starneste ingrijorare printre fanii sai, din cauza infatisarii sale "neobisnuite" din ultima perioada. In mai multe fotografii facute in ultimele zile si postate in mediul online, starul pare extrem de slab si tras la fata, iar fanii actorului se intreaba daca nu cumva acesta este grav bolnav, potrivit Mirror. Johnny Depp se afla zilele acestea in turneu cu trupa sa, The Hollywood Vampires, prin Europa. Dupa un concert sustinut in Hamburg, Germania, starul a pozat alaturi de fani, care au postat imediat pozele pe retelele sociale. Astfel, majoritatea internautilor au remarcat faptul ca actorul are aspectul "unui om bolnav", fiind palid la fata si foarte slab, scrie





Mirabela Dauer a revenit in forta, dupa ce i-a fost extirpat un rinichi Mirabela Dauer (70 de ani) a trecut cu bine peste operatia la rinichi, suferita in iarna, iar acum este din nou pe val. Desi arata perfect dupa ce a slabit in jur de zece kilograme, din cauza regimului drastic, solista nu este tocmai incantata, pe motiv ca, sustine ea, e nevoita sa-si refaca intreaga garderoba de scena. "Dragii mei, sunt foarte bucuroasa! Dupa patru luni, cu ajutorul bunului Dumnezeu, am reinceput activitatea, iar faptul ca sunt sanatoasa si din nou pe scena ma face sa ma simt implinita!Nici nu stiti cat de dor mi-a fost de voi", acesta era mesajul Mirabelei Dauer catre fanii ei, la inceputul lunii mai. Dupa cum se stie, pe 29 ianuarie, artista a fost operata de o echipa de profesionisti dupa ce i-au descoperit o tumora la rinichi, in urma unor analize de rutina, potrivit





Irina Rimes, dupa anuntul ca este noul jurat Vocea Romaniei: "Sper ca venirea mea sa fie de bun augur" Irina Rimes este noul antrenor de la Vocea Romaniei, anuntul fiind facut in timpul finalei de la "Romanii au talent". "Sper ca venirea mea sa fie de bun augur", a declarat aceasta. Irina Rimes va ocupa unul dintre scaunele juratilor la Vocea Romaniei, dupa ce s-a vehiculat ca Adi Despot si Loredana vor renunta la acest show. Irina Rimes a fost prezenta pe scena in finala Romanii au Talent, care a fost castigata de Emil Rengle. Atunci a fost facut anuntul oficial. Cantareata din Republica Moldova va fi noul antrenor de la Vocea Romaniei. "Vreau neaparat sa spun cat de mare este onoarea de a primi acest scaun de jurat de la Vocea Romaniei. Si o sa muncesc, o sa incerc sa va fac mandri (...) Sper ca venirea mea la Vocea Romaniei sa fie de bun augur, sa aduca un flavor nou", au fost primele declaratii, facute de Irina Rimes, potrivit





Secretele iubirii dintre Anna Szeles si Florin Piersic Timpul nu i-a stirbit cu nimic farmecul. Una dintre cele mai fermecatoare actrite din cinematografia romaneasca, Anna Szeles, care va implini in august 76 de ani, a povestit, intr-un interviu pentru adevarul.ro, despre cei 50 de ani pe care i-a dedicat teatrului si filmului si despre relatia cu fostul ei sot, Florin Piersic. Anna Szeles: Cred ca cele mai frumoase amintiri sunt cele de la "Padurea spanzuratilor", desi acolo nu am avut un rol foarte mare. Eu jucam rolul unei unguroaice, Ilona, in perioada repectiva faceam eforturi ca sa ma debarasez de accentul meu unguresc, pana cand a venit la mine intr-o zi domnul Ciulei si mi-a spus: "Nu mai invata romana, deja o vorbesti prea bine, dar eu am nevoie in filmul asta de o unguroaica", relateaza