Caru' cu vedete: Vestea tristă dată de Antonia. “Îmi cer scuze”; Fostul soț al lui Meghan Markle s-a logodit; Prima fotografie cu fiica Elenei Băsescu! „Bun venit pe lume…”

Antonia le-a dat o veste tristă fanilor ei. Artista și-a anulat un concert din cauza unor probleme de sănătate. “Dragii mei! Din păcate, în seara aceasta nu voi putea susține concertul de pe terasa… din cauza unor probleme de sănătate. Îmi cer scuze și ne revedem curând, acest eveniment va fi reprogramat”, a anunțat Antonia în mediul virtual, potrivit Libertatea. Nu a trecut o lună de când Meghan Markle s-a căsătorit cu Prințul Harry și a devenit Ducesă de Sussex, că, iată, și fostul său soț, Trevor Engelson, și-a refăcut viața. Trevor Engelson și aleasa inimii sale, Tracey Kurland, de profesie nutriționist, s-au logodit și se pregătesc să ajungă la altar, anunță Us Weekly. Vestea a fost dată chiar de fostul soț al lui Meghan Markle, care a postat o fotografie pe contul său privat de Instagram cu cei doi și inelul de logodnă, însoțită de mesajul: „Sunt cel mai norocos om pe care-l cunosc. Pregătiți-vă de petrecere!”, potrivit Unica. Andreea Esca și fiica sa, Alexia au făcut declarații despre examentele pe care urmează să le susțină Alexia și despre plecare acesteia la facultate, în Anglia. “Nu că este stresată, este terifiată, cred. E foarte greu, foarte greu examenul de Bacalaureat la școala la care merge ea. Au 13 materii la examenul de Bacalaureat și ea este foarte tocilară și conștiincioasă. Și e foarte stresată că n-o să știe suficient… Eu sunt și mai stresată, dar eu știu să salvez aparențele. Eu am încredere”, a declarat Andreea Esca, potrivt Libertatea. Andreea a mărturisit, într-un interviu faptul că relația pe care a avut-o cu părinții săi, de-a lungul copilăriei, nu a fost una tocmai apropiată. Acest lucru nu a fost deloc pe placul vedetei și a făcut-o să-și dorească să devină o mamă model pentru copii săi, pentru ca aceștia să nu cunoască lipsa afecțiunii părintești. Artista a susținut faptul că părinții ei erau mai mereu ocupați, neputând, aftel, să fie prin preajmă, în momentele în care aceasta trecea prin cea mai importantă perioadă: dezvoltarea sa, potrivit Click. În urmă cu puțin timp, fostul președinte al României a postat pe contul său de pe o rețea de socializare prima fotografie cu cea dea treia moștenitoare a familiei Băsescu. Mai mult decât atât, Traian Băsescu a dezvăluit și numele pe care nepoțica sa îl va purta. „Bun venit pe lume, Anastasia!”, scrie Băsescu pe Facebook, alături de o fotografie cu bebeluşa, potrivit Cancan.