Caru' cu vedete: Creatoarea de moda Kate Spade a fost gasita spanzurata in propriul apartament; Este sau nu Johnny Depp bolnav? Declaratiile prietenilor apropiati ai actorului; Leroy Sane si o mentalitate corecta. Mesajul vedetei lui City, dupa ce Low l-a lasat in afara lotului pentru Cupa Mondiala

Creatoarea de moda Kate Spade a fost gasita spanzurata in propriul apartament Creatoarea de moda Kate Spade, in varsta de 55 de ani, a fost gasita fara viata in apartamentul ei din New York, iar politia suspecteaza ca s-a sinucis, scrie The Hollywood Reporter. Autoritatile au transmis ca angajatii designerului au gasit-o, marti, in jurul orei 10.20, spanzurata in apartamentul ei din Park Avenue. Politistii au spus ca ea a lasat un bilet de adio, insa nu au fost autorizati sa ofere detalii privind ancheta. Spade s-a remarcat in anii 1990 datorita unei linii de genti. Compania pe care a fondat-o in 1993 alaturi de sotul ei, Kate Spade New York, a detinut 140 de magazine in Statele Unite si peste 175, in alte tari. In 2007, ea a parasit brandul, iar in 2016 a anuntat ca si-a schimbat numele din Spade in Valentine. Anul trecut, Coach a cumparat Kate Spade pentru 2,4 miliarde de dolari, scrie Adevarul.





Este sau nu Johnny Depp bolnav? Declaratiile prietenilor apropiati ai actorului Celebrul actor Johnny Depp si-a pus fanii in alerta, in momentul in care cateva poze ce-l infatisau, au devenit virale pe internet, fiind vizat aspectul neobisnuit al artistului. Surse din anturajul starului sustin, totusi, ca nu este vorba despre vreo problema de sanatate, actorul simtindu-se bine. Care sunt motivele pentru care Johnny Depp arata, in pozele respective, atat de slabit si de bolnavicios, atunci? Aceasta este intrebarea care ii macina si pe internauti, din momentul aparitiei imaginilor in cauza, pe retelele de socializare. Cum fanii indragitului actor au intrat la banuieli, au urmat serii lungi de teorii, potrivit carora Johnny ar fi bolnav de cancer, ar fi dependent de droguri sau pur si simplu s-ar pregati pentru un alt rol "neobisnuit" de-al sau, arata Click.





Leroy Sane si o mentalitate corecta. Mesajul vedetei lui City, dupa ce Low l-a lasat in afara lotului pentru Cupa Mondiala Leroy Sane a fost lasat in afara lotului de selectionerul Joachim Low, dar nu pare foarte afectat. Intr-un mesaj postat pe pagina sa de Twitter, tanarul spune ca aceasta decizie il motiveaza si se va intoarce mai puternic. In varsta de 22 de ani, mijlocasul a avut un sezon fabulos la City, contribuind decisiv la castigarea Premier League. In ciuda acestui aspect, Sane nu a fost convocat,iar fotbalistul englezilor va urmari la TV prestatia Germaniei la Cupa Mondiala. Totusi, el a tinut sa precizeze ca va continua sa se pregateasca mai bine si sa-l faca pe selectioner sa il convoace la urmatoarele actiuni ale Germaniei. "E normal sa fiu suparat pentru neconvocare, dar accept decizia si o sa ma intorc mai puternic. Pana atunci, vreau sa le transmit bafta colegilor si imi doresc sa se intoarca invingatori din Rusia."- a postat Sane pe contul de Twitter, potrivit Prosport.





Iubitul Elenei Basescu, prima poza cu fiica lui. E topit dupa Anastasia Iubitul Elenei Basescu, Catalin Gheorghe, zis Tomata, a postat prima imagine in care apare alaturi de fiica sa nou-nascuta. Elena Basescu a nascut o fetita, luni dimineata, 4 iunie 2018. Elena Basescu a nascut prin cezariana. Micuta, care se numeste Anastasia, este rezultatul povestii de dragoste pe care mezina ex-presedintelui Romaniei, Traian Basescu, o are cu un tanar pe nume Catalin Gheorghe, zis Tomata. Acesta a postat, pe contul sau de socializare, prima fotografie in care apare alaturi de fiica sa nou-nascuta. Catalin este topit dupa Anastasia, pe care o tine strans la piept si o priveste cu mare drag. Elena Basescu, in varsta de 37 de ani, are doi copii, Sofia si Traian, din casatoria cu Bogdan Ionescu. Casatoria Elenei cu Bogdan Ionescu, Syda, s-a incheiat in septembrie 2016, dupa patru ani, relateaza Libertatea.