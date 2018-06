Caru' cu vedete: ​Ce a scris în biletul de adio Kate Spade, creatoarea de modă care s-a sinucis; Ce afaceri mai are Elena Udrea în România; Prințul Charles nu este tatăl biologic al Prințului Harry? Scandalul din familia regală britanică

.​Sinuciderea lui Kate Spade a șocat lumea vedetelor din Statele Unite ale Americii, dar și din alte colțuri ale lunii, unde creațiile sale au ajuns. Înainte să își pună capăt zilelor, creatoarea de modă a lăsat un bilet de adio în care dă indicații despre persoana care știe din ce cauză ea s-a sinucis s-a sinucis. Potrivit unor surse biletul de adio lăsat de creatoarea de modă i-ar fi destinat fiicei lui Kate Spade. Ea i-a mărturisit lui Frances Beatrix, care are 13 ani, că nu este vina ei..“Bea – Te voi iubi mereu. Nu este vina ta. Întreabă-l pe tata” ar fi scris designerul american Kate Spade, potrivit Cancan. Deşi a cerut azil politic în Costa Rica, Elena Udrea, fostul ministru al Turismului şi Dezvoltării, care a primit săptămâna aceasta o condamnare de şase ani cu executare în dosarul "Gala Bute", este în continuare legată de România. Ea deţine acţiuni la două societăţi comerciale care activează în domeniul turismului şi agriculturii. Una dintre ele este Băi Boghiş S.R.L., la care Elena Udrea deţine în prezent 50% din acţiuni, care are activitate principală declarată “hoteluri şi alte facilitaţi de cazare”, potrivit Libertatea. La doar trei săptămâni de la casatoria dintre Prințul Harry și Meghan Markle, familia regală britanică este din nou în atenția tuturor. De data aceasta însă, membrii Casei Regale sunt implicați într-un scandal ce vizează paternitatea lui Harry. S-a tot vehiculat în presa internațională, de-a lungul timpului, faptul că Prințul Charles, nu este tatăl biologic al Prințului Harry. Aceștia au anunțat că au informații referitoare la bărbatul pe care ei îl consideră ca fiind tatăl biologic al Prințului, și anume Mark Dyer, ofițer al armatei britanice, ce a făcut parte din garda regală, potrivit Click. Andreea Marin a făcut de curând niște dezvăluiri cutremurătoare. Ea a recunoscut că a trecut printr-o perioadă groaznică în viața sa, imediat după ce a născut-o pe Ana Violeta, fiica sa și a lui Ștefan Bănică Jr. „A fost o perioadă foarte grea. Ba chiar am ajuns în punctul în care să mă gândesc la un gest extrem, eu persoana atât de puternică în ochii celorlalţi. Eram într-o perioadă în care, din afară părea foarte bună, aveam un copil de un an şi ceva, casă, masă şi tot ce aş fi avut nevoie. Teoretic, nu aveam de ce să fiu tristă, dar fiecare om le ştie pe ale lui." a spus ea, potrivit Unica Lavinia Petrea (36 de ani) și procurorul Romulus Dan Varga s-au căsătorit în secret, iar miercuri (6 iunie) este o zi mare pentru ei, căci în calendar este notată aniversarea nunţii lor. Cu această ocazie, Lavinia Petrea a făcut publică o imagine din ziua în care i-a jurat credinţă veşnică soţului ei. Prezentatoarea a purtat o rochie vaporoasă, într-o nuanţă de roz-somon şi a asortat ţinutei un superb buchet de bujori şi trandafiri, potrivit Click.