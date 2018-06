Caru' cu vedete: Cât a plătit Andreea Esca pentru o cursă de șase lei, în Mamaia; Julia Roberts, înfiorător de slabă; Luciu și-a «reparat» fața și picioarele. Urmează silicoanele?

Timp de 16 ani, Julia și Danny au reușit să-și clădească un mariaj plin de încredere și fericire, vizavi de care toți aveau numai cuvinte de laudă. În ultima vreme, însă, se conturează tot mai des ideea că mariajul dintre celebra actriță și soțul ei ar fi butuci. Asta și faptul că actrița n-a reușit să se odinească prea bine în ultimele luni a dus la o scădere în greutate dramatică. Mulți atrag, de altfel, atenția asupra siluetei mult prea slăbite a actriței, care, la 1,75, a ajuns să cântărească doar 48,5 kilograme, informează Click. „Eram la muncă și m-a sunat o educatoare de la grădiniță că Iasmine nu respiră. În trei-patru minute am ajuns, erau și poliția și ambulanța. Nu m-au lăsat să intrăm, am mers în urma ambulanței la spital. Inițial ne-au spus că e bine, apoi mi-au zis că a murit. I-am luat trupul în brațe, mi-am luat la revedere și la o săptămână ne-am întors în Repubica Moldova să o înmormântăm. Inițial au ascuns că ar fi vorba despre o crimă. După ce s-au văzut imaginile de pe camerele de luat vederi, femeia a fost arestată. Iasmine stătea într-un colț și ea o ducea ca o sacoșă și o aruncă pe jos și după îi pune o plapumă peste ea și o omoară„, a povestit Dorina Vintea , la „Acces Direct”, conform romaniatv.net. Simona Gherghe este și ea o proaspătă mămică, iar crima terifiantă a sensibilizat-o până la lacrimi. Totodată, prezentatoarea tv a reușit să o aline pe biata femeie și să îi dea un sfat, scrie Cancan Prezentă la evenimentul de lansare a Excelllence Car, noul dealer Volvo din Romania, iubita lui Alex Velea a mărturisit că-i place tare mult să conducă. Preferă mașinilie spațioase, doar că, de ani buni, ea nu s-a mai urcat la volan. Motivul pentru care nu are voie să mai conducă are legătură cu faptul că nu și-a schimbat carnetul obținut peste Ocean. “Mi-am luat carnetul de la 16 ani, în America. Am venit în România, am vrut să-mi schimb carnetul, nu a funcționat. Nu am voie să conduc”, a declarat ea pentru Libertatea Nicoleta Luciu (37 ani) face eforturi să-şi păstreze dimensiunile de manechin şi să arate ca o bombă-sexy. Şi-a mărit bustul de două ori, “şi-a reparat” faţa cu botox şi cu acid hialuronic, iar luna trecută a trecut din nou pe la medicul estetician Călin Doboş, unde şi-a făcut mai multe intervenţii pentru regenerarea tenului, dar şi pentru a combate efectul de coajă de portocală din zona coapselor, relatează Click Vedeta care se indentifică, practic, cu ProTV a avut nevoie, la un moment dat, de o cursă de taxi. Nu pe o distanță mare, dar s-a gândit că pe o asemenea căldură nu merită să obosească parcurgând la pas cele câteva sute de metri până la destinație. A făcut semn, taxiul a oprit. Vedeta a urcat și, la final, aparatul i-a afișat costul cursei: fix 6 lei! Andreea Esca a scos banii și a plătit. A mulțumit, a coborât și s-a făcut nevăzută. Șoferul care a avut marea șansă să o aibă client pe Andreea Esca și care lucrează la una dintre cele mai mari companii de taximetrie povestește. ”Nu mi-a venit să cred! Cursa a costat șase lei. Mi-a plătit fix banii ăștia. Fără bacșiș… Țin minte cum a scos o bancnotă de cinci lei și două monezi de câte 50 de bani”, a dezvăluit, amuzat, taximetristul, citat de Cancan