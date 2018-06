Caru' cu vedete: Ce probleme medicale ascunde Andreea Marin?!; Beyoncé s-a pozat aproape goală; Prințul Harry a avertizat-o pe Meghan Markle înainte ca aceasta să accepte cererea în căsătorie. “Nu este ușor pentru nimeni”

Am filmat-o îngrijorată la medic! Andreea Marin este renumită în showbiz nu doar pentru cariera de succes, ci și pentru stilul de viață sănătos pe care-l promovează ori de câte ori are ocazia. Vedeta a vorbit adesea despre problemele de sănătate pe care le-a întâmpinat de-a lungul timpului și a explicat cum a învățat să treacă peste ele. Zilele trecute, Andreea Marin a fost la un control de rutină la un cabinet medical din Capitală. Îmbrăcată lejer și cu mult bun gust, așa cum ne-a obișnuit, ”Zâna surprizelor” a intrat destul de îngândurată în cabinetul cu pricina. La scurt timp, însă, a ieșit foarte zâmbitoare și plină de viață, potrivit Cancan.

. La începutul acestui an, Augustin Viziru a fost intens criticat în presă pentru surplusul de kilograme acumulat, însă iată că a reușit să scape de o parte dintre acestea și are în plan să mai dea jos încă 15 kilograme. Totodată, actorul a recunoscut că are și niște probleme de sănătate, dar și faptul că va avea primul rol principal într-un film: “Primul meu rol principal, vă spun în premieră, din carieră. Împreună cu Iura Luncașu, vom face un film de lungmetraj, o comedie la care o să începem filmările în august. Am slăbit 15 kilograme, mai am 15 de slăbit.” a spus el potrivit Unica