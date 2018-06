Caru' cu vedete: Maria Butaciu a murit. Solista de muzica populara a fost in coma aproape doua luni; Teo Trandafir, prima reactie dupa ce pe internet circula o stire falsa conform careia ar fi murit; Laura Cosoi a nascut: actrita a publicat prima imagine si a dezvaluit numele bebelusului

Solista de muzica populara, Maria Butaciu a murit luni seara, 11 iunie, dupa o perioada lunga in care a fost in coma. Cantareata fusese in coma mai bine de o luna si jumatate, insa in final, ea a pierdut lupta cu boala. Cel care a confirmat nefericita veste a fost Paul Surugiu - Fuego. Acesta a scris un mesaj emotionant pe pagina lui de Facebook. "Cu tristete am aflat acum de la Mioara Velicu, indurerata, ca a plecat buna noastra prietena, marea artista, Maria Butaciu! Se-ntampla sa ma copleseasca amintiri, clipe frumoase petrecute impreuna, turnee, emisiuni si nenumarate momente ce m-au marcat! A fost un om bun, cald, vesel, plin de viata si intelepciune! Ne-a bucurat pe toti cu invataturile sale, iar mie mi-a fost model, exemplu de conduita", scrie Click.

Ionel Danciulescu a oficializat relatia cu Andreea Bododel, fosta sotie a lui Tibi Balan. Fata a avut o relatie si cu Liviu Varciu. Oficialul dinamovist are 41 de ani, iar iubita lui - 28 de ani. "Danciu" si-a pus o poza cu Andreea, pe Facebook. Bododel are trecut de scandalagioaica. In 2011, intr-o emisiune televizata a unui tabloid, Andreea s-a certat cu o rivala la inima lui Lucian Becali, nepotul patronului de la FCSB, si i-a fost aruncat un pahar de apa in fata. Andreea a fost casatorita cu fostul stelist Tibi Balan din 2013 pana in 2015, relateaza Libertatea.