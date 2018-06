​Caru' cu vedete: Cleopatra Stratan s-a schimbat total și a revenit în muzică; DJ Avicii a fost înmormântat vineri în Stockholm; Fotbalistul pe care Gigi Becali cerea 20 de milioane de euro se "antrenează" la cafea!

​Cleopatra Stratan a lansat marți, 12 iunie, noua piesă: «Te las cu inima», iar videoclipul se bucură de un real succes pe Youtube. Cleopatra cântă și în această melodie despre un băiat care o părăsește, iar la un moment îl amintește și pe cel care a făcut-o celebră, Ghiță, cel pentru care i-a dedicat un hit la vârsta de patru ani, potrivit Click. "DJ Avicii, pe numle său real Tim Bergling a fost îngropat vineri la cimitirul Skogskyrkogarden din Stockholm”, a precizat Ebba Lindqvist, adăugând că la înmormântare au fost prezenţi doar cei mai apropiaţi prieteni şi familia. DJ Avicii a fost descoperit fără suflare pe data de 20 aprilie în Muscat, capitala sultanatului Oman, unde se afla de câteva zile în vacanţă alături de prieteni, potrivit Libertatea. În timp ce colegii săi se aflau la Institutul Național de Medicină Sportivă (INMS), pentru vizita medicală, Denis Alibec, fotbalistul pe care Gigi Becali cerea 20 milioane de euro, se “antrena” la o cafenea din Capitală. Atacantul a ajuns la locul cu pricina în superbul McLaren 540C, pe care a plătit nu mai puțin de 170.000 de euro. Îmbrăcat după ultima modă, fotbalistul pe care Gigi Becali visa să încaseze o avere a intrat în respectivul local, unde îl așteptau amicii, potrivit Cancan. Maria Butaciu a murit la 78 de ani după o îndelungă suferinţă. Interpreta fusese internată la Spitalul de Urgenţă Floreasca, în urma unui accident vascular, iar fiica acesteia i-a fost în permanenţă alături. În urmă cu câteva zile, artista îşi mai revenise, chiar a deschis ochii, însă luni, inima Mariei Butaciu a cedat. Cea care a dat viaţă celebrelor melodii ”Bade, pălărie nouă”, ”Firule, măi, fir de iarbă” sau ”M-am suit în Dealul Clujului”, ne-a părăsit după aproape două luni de comă, potrivit Click. Ei bine, dacă pe Elena Lasconi o știm și nu are nevoie de prea multe prezentări, iată că ceea ce mai puțin cunoaștem despre ea este faptul că are o fiică în vârstă de 25 de ani care îi calcă pe urme, însă într-un domeniu cu totul și cu totul diferit. Fiica Elenei Lasconi prezintă, într-o engleză impecabilă, aproape nativă, știrile săptămânii în Paris, acolo unde locuiește de 2 ani. Mai exact, prezintă emisiunea „Weekly Ops” pentru fanii jocului World of Tanks, unul dintre cele mai populare jocuri de strategie din lume, potrivit Unica.