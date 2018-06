Business report: DOCUMENT Lista autostrăzilor din 2018; Străzile din Tokyo vor fi pavate cu panouri solare, iar preţul unui kilometru poate fi de aproape trei ori mai ieftin decât preţul unui kilometru de autostradă din România; BNR pune stop creditelor. Jumătate dintre români nu vor mai putea lua împrumuturi

Autorităţile japoneze doresc să introducă „străzi solare” în Tokyo care vor colecta energia de la soare cu ajutorul panourilor solare instalate sub şosea. Pe termen lung, demersul are miza de a transforma metropola într-un loc mai ecologic. Efortul are ca miză promovarea capitalei japoneze ca oraş ecologic, atât în ţară cât şi afară, cu ocazia Jocurilor Olimpice din 2020, scrie The Independent . În mai, o astfel de şosea a fost instalată într-o parcare a unui magazin Seven-Eleven din Sagamihara, Prefectura Kanagawa, potrivit Descoperă