Caru' cu vedete: Neymar s-a vopsit blond inaintea meciului cu Elvetia; Ilie Nastase declara razboi Politiei rutiere; Mihai Constantinescu, revoltat dupa ce s-a dat zvonul ca ar fi murit. "Traiesc, sunt viu"

Neymar s-a vopsit blond inaintea meciului cu Elvetia Cu nici doua zile inaintea meciului de debut la CM din Rusia, de aseara, contra Elvetiei, Neymar a aparut la antrenament cu parul vopsit blond. Nu e o premiera pentru jucatorul lui PSG, el optand pentru aceeasi culoare in 2016, cand juca la FC Barcelona. De asemenea, Ronaldo si-a schimbat coafura la CM 2002. Nici fotbalistii romani n-au ramas insensibili la aceasta moda. Dupa ce au trecut de grupe la editia din 1998 a Campionatului Mondial Gica Hagi si colegii sai si-au vopsit parul blond. Neymar va evolua pentru Brazilia in aceasta seara, contra Elvetiei, scrie Click.





Ilie Nastase declara razboi Politiei rutiere In urma cu o luna, Ilie Nastase era implicat intr-un mega-scandal cu Politia. A fost incatusat dupa ce oamenii legii l-au prins baut la volan si a refuzat sa ii fie recoltate probe biologice. Marele tenismen nu depune, insa, armele. Cu toate ca, intre timp, s-a "lecuit" de condus, fostul lider mondial ATP este mai hotarat ca niciodata sa-si gaseasca dreptatea. In urma cu aproximativ o luna, cativa agenti ai Politiei Rutiere l-au prins pe Ilie Nastase baut la volan si l-au dus la sectie incatusat, deoarece fostul sportiv a refuzat recoltarea probelor biologice. La cateva ore dupa ce i s-a interzis dreptul de a conduce, legenda vie a tenisului romanesc s-a urcat pe scuter si a fost, din nou, prins in fapt de oamenii legii, care l-au acuzat de conducerea fara drept a vehiculului, arata Cancan.





Mihai Constantinescu, revoltat dupa ce s-a dat zvonul ca ar fi murit. "Traiesc, sunt viu" Mihai Constantinescu, revoltat dupa ce s-a dat zvonul ca ar fi murit. Artistul a martutrisit ca este a doua oara cand i se intampla asa ceva si il roaga pe cel care a lansat zvonul sa nu mai faca acest gest urat. Mihai Constantinescu a vorbit la "Star Matinal de Weekend" despre aceasta situatie neplacuta in care a fost pus. "As vrea sa rog din toata inima pe acea persoana care probbabil ma iubeste atat de mult, sa nu mai scrie pe Facebook ca am murit. Eu sunt bine mersi, sanatos. Este a doua oara cand este postata stirea aceasta. Vreau sa spun ca ma intalnesc cu oameni simpli pe strada carora le vine sa planga. As vrea sa ma intalnesc cu personajul care face povestea aceasta atat de urata, sa facem cunostinta si sa ii explic cu toata dragostea ca il iubesc enorm. Dar sa se linisteaca, ca traiesc, sunt viu! Multumesc vietii, sortii, luminii, ca exist", a declarat Mihai Constantinescu la "Star Matinal de Weekend", potrivit Libertatea.





Bianca Dragusanu si Victor Slav si-au spus adio! "S-au racit lucrurile" Bianca Dragusanu si Victor Slav formau unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz-ul romanesc. Totusi, cei doi au decis sa porneasca de acum pe cai separate, motivul fiind faptul ca acestia ajunsesera sa se comporte ca doi amici, flacara iubirii dintre ei disparand complet. Prezentatorii TV au decis sa puna capat relatiei lor, care a fost atat de controversata de-a lungul timpului. Acestia au ajuns la concluzia ca nu-i mai uneste nimic in prezent, in afara de fetita pe care o au impreuna, micuta Sofia Natalia. Astfel, conform surselor citate de cei de la Spynews, Bianca si Victor au decis sa se desparta, blonda stergand toate pozele publicate pe retelele de socializare, in care aparea sotul ei. Acest gest confirma racirea relatiei dintre ei, care a dus, ulterior, la despartire. In aceeasi nota, Bianca a ales sa plece un weekend la mare, in Mamaia, fara tatal copilului ei, fiind insotita doar de o prietena, de mama ei si de fetita, precizeaza Click.





Descoperire socanta a anchetatorilor in cazul "Elodia" La aproximativ 11 ani de la disparitia Elodiei, noi detalii au iesit la iveala. Anchetatorii care s-au ocupat de cazul care a starnit interesul unei tari intregi au facut o descoperire de-a dreptul socanta. Elodia Marilena Ghinescu a disparut in seara de 29 august 2007. A urmat o ancheta lunga a politiei si a procuraturii. Principalul suspect a fost Cristian Cioaca, sotul avocatei, care ar fi descoperit urme de infidelitate. Cristian Cioaca a fost condamnat definitiv, in iunie 2014, de Curtea de Apel Pitesti, la 15 ani si opt luni de inchisoare pentru uciderea sotiei sale. Procurorii aratau in rechizitoriu ca, in noaptea de 29 spre 30 august 2007, intre cei doi a existat un scandal, discutiile au degenerat, context in care Cristian Cioaca i-ar fi aplicat sotiei sale, Elodia Ghinescu, multiple lovituri, soldate cu decesul acesteia, relateaza Cancan.