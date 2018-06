Caru' cu vedete: Laurențiu Reghecampf a slăbit 15 kilograme; Bianca Drăgușanu a fugit la mare cu noul iubit! Ce declarație de dragoste i-a făcut Tristan Tate; Victor Slav își găsește liniștea in brațele sexy prezentatoarei?!

Lavinia Pârva arată de senzație la 33 de ani. Soția lui Ștefan Bănică și-a făcut apariția la un eveniment monden, miercuri seară, 20 iunie, mai precis la lansarea parfumului Oanei Zăvoranu. Ștefan Bănică evită evenimentele mondene, însă Lavinia Pârva, soția lui își mai face apariția la câte unul. Miercuri, Lavinia Pârva a venit la lansarea parfumului Oanei Zăvoranu, intitulat ”June 16 by Oana Zăvoranu”, cu referire la data ei de naștere. Lavinia a ținut să fie prezentă la eveniment, mai ales că nicio femeie cochetă nu se dă în lături de la parfumuri, bijuterii sau haine, notează Click Laurențiu Reghecampf, în vârstă de 42 de ani, a dat jos 15 kilograme, după cum a mărturisit într-un interviu pentru gsp.ro. Antrenorul de fotbal a afirmat că a slăbit cu ajutorul sportului, fără a ține însă vreo dietă specială. “Prin disciplină. Nu mai mănânc mult, fac sport și mă simt bine. Am avut și o perioadă mai grea. A murit tata, dar și mama Anei. Nu am făcut nicio dietă, nimic special. Am tăiat doar anumite lucruri din alimentație. Am dat jos 15 kilograme. Și-am ajuns de la 20 de minute de sport să fac antrenamente de două ore. Sunt cel mai bun. Îi bat pe toți”, a explicat Laurențiu Reghecampf, citat de Libertatea Despărțirea anului din showbiz a atras atenția mai multor vedete de la noi. Printre cei care și-au exprimat părerea despre decizia Biancăi Drăgușanu și a lui Victor Slav de a merge pe drumuri separate în viață se numără și Andreea Tonciu. Aflată și ea în mijlocul unui scandal în timpul căruia s-a vorbit și despre divorțul de soțul său, Daniel Niculescu, bruneta a dezvăluit că a fost uimită de veste. Mai mult, ea l-a găsit vinovat de despărțire pe prezentatorul TV. În cadrul interviului, fosta asistentă TV a dezvăluit și unde a greșit Victor Slav, scrie Cancan. Imediat după ce a filmat pentru emisiunea „Te vreau lângă mine”, unde este moderatoare, Bianca Drăgușanu s-a urcat în mașina noului iubit și au pornit împreună spre mare. În drumul către litoralul românesc, vedeta l-a întrebat pe Tristan, noul ei iubit, despre cuceririle lui din trecut. Ceea ce a urmat a fost o adevărată declarație de dragoste pentru Bianca, orgoliul ei fiind în mod sigur satisfăcut de mărturisirile lui Tate. Aflați în drum spre mare, Bianca și Tristan au purtat o discuție despre fostele relații ale englezului, relatează Click Denisa Despa a declarat astăzi că e convinsă că Victor Slav va deveni iubitul colegei sale de prezentare de la Kanal D, prezentatoarea Andreea Mantea. “Mi-am pierdut cuvintele când vine vorba de el, dar da, dacă el este disponibil să ştii că şi eu sunt, Victor… ce să mai! Te aştept. Să ştii că am terminat psihologia, te ajut cu un sfat. Cred că bine nu îi este, deşi părerea mea şi a lumii din jur este că el o să rămână cu Andreea Mantea. Nu profesional. Aşa vorbeşte toată lumea din anturaj, nu sunt în măsură să îmi dau cu părerea”, a spus Denisa Despa în cadrul unei emisiuni de la Antena Stars, potrivit Cancan.