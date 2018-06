​Caru' cu vedete: Mihai Mitoșeru, revoltat că nu se poate odihni!; Vedetele din Game of Thrones Kit Harington şi Rose Leslie s-au căsătorit; Andreea Esca i-a dat de gol

Prezentatorul de la Kanal D susține s-a îmbolnăvit la stomac din cauza stresului și a nervilor, nemaiavând liniște în locuința sa, din cauza unei săli de fitness deschisă în apropiere. Din cauza zgomotului provenit din spațiul respectiv, Mihai nu se poate odihni în mod corespunzător și a declarat că a și pierdut numeroase oferte de muncă, invocând această problemă. De asemenea, prezentatorul TV le-a explicat prietenilor săi virtuali că dacă nu se rezolvă situația, boala sa se poate agrava, ajungându-se chiar la cancer, potrivit Click. Vedetele din Game of Thrones Kit Harington şi Rose Leslie s-au căsătorit. Cei doi actori s-au cunoscut pe platourile de filmare ale seriei "Game of Thrones" în 2012 şi povestea lor de dragoste din serial a trecut şi în viaţa reală.Într-un interviu acordat revistei Vogue, Kit Harington a declarat că i-a fost foarte "uşor" să se îndrăgostească de Rose Leslie, iar cea mai frumoasă amintire pe care o are de pe platourile de filmare ale serialul este când a cunoscut-o pe interpreta personajului Ygritte, în Islanda, în 2012, potrivit Digi24. Jurnaliștii Vlad Petreanu și Ionela Năstase s-au căsătorit, iar cea care a făcut publică fericita veste a fost Andreea Esca. După o relație de mai mulți ani, cei doi au hotărât să devină o familie cu acte-n regulă. Nașii cuplului au fost chef Adrian Hădean și soția acestuia, Sonia, iar printre invitați s-au numărat și nume cunoscute din showbiz, precum Andreea Esca și soțul său, Alexandre Eram, Paula Rusu sau Simona Gherghe, cea care i-a și ales pe Ionela și Vlad drept părinți spirituali ai micuței sale, Ana Georgia, potrivit Click. Feli Donose va deveni mamă pentru prima dată și este tare nerăbdătoare să facă cunoștintă cu bebelușul ei. Parapsiholog Florentina Ion a făcut dezvăluiri despre sarcina artistei și a spus că sunt 80% şanse ca Feli să poarte un băieţel în pântece şi trebuie să fie foarte atentă cu sarcina pentru că este sensibilă. „Cam 80% este băieţel. A fost foarte ataşată de bunica ei şi când mai are momente de slăbiciune, i s-a transmis să-i ceară ajutorul pentru că este un spirit superior care o poate ajuta de acolo de unde este. De divorţul părinţilor a fost foarte afectată în mod emoţional. Să nu facă aceeaşi greşeală pe care au făcut-o părinţii, potrivit Cancan. . Bianca Drăgușanu a reacționat după ce prezentatorul de televiziune Dan Capatos a vorbit despre ea imediat după ce s-a aflat despre separarea acesteia de Victor Slav și de noua ei poveste de dragoste cu Tristan Tate. După ce Dan Capatos a comentat despre Bianca Drăgușanu, pe pagina de Facebook a vedetei au apărut tot felul de reacții ale fanilor acesteia. Unul dintre cei care îi urmăresc activitatea pe internet Biancăi Drăgușanu a sărit în apararea ei, potrivit Libertatea.