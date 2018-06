Caru' cu vedete: Nouă ani de la moartea Regelui Muzicii Pop; Vila Simonei Halep, construită după Casa Albă. Campioana și-a schimbat brandul, de la ”Ha’lep” la ”SH”

Richard Benjamin Harrison, vedeta show-ului TV “Aşii Amanetului”, a murit la 77 de ani. Anunţul privind moartea lui Harrison, mai cunoscut sub porecla “The Old Man” (“Bătrânul”) a fost făcut chiar de postul TV History, care difuzează reality show-ul “Pawn Stars” (“Aşii amanetului”). Harrison, născut în 1941, a făcut avere din amanetul său aflat la câţiva kilometri de Las Vegas şi deschis în 1989. A căpătat o faimă internaţională după ce a apărut în reality show, programul cu cea mai mare audienţă al postului History, informează Știrile ProTv.

Trupa americană Black Eyed Peas va susţine un concert la Festivalul Untold, care se va desfăşura între 2 şi 5 august la Cluj-Napoca, acesta urmând să aibă loc în ultima zi evenimentului, scrie News.ro. Potrivit unui comunicat al organizatorilor, Untold este singurul festival din Europa care a reuşit să convingă trupa americană să susţină un concert în acest an. “După succesul răsunator al turneelor The E.N.D, The Beginning, când au făcut sold-out stadioane în întreaga lume, trupa americană a luat o pauză pe termen nedeterminat, ulterior participând doar la evenimente speciale din lume, precum finala Champions League, Billboard Music Awards şi concertul caritabil al Arianei Grande din Manchester. Untold ajunge astfel printre elite, fiind singurul festival din Europa care a reuşit să-i convingă pe americani în acest an pentru a le oferi un show de excepţie fanilor săi”, au precizat organizatorii, potrivit Digi24.